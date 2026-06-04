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Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv kubanskog predsednika Migela Dijaz-Kanela, kao i protiv nekoliko povezanih osoba i entiteta, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija SAD.

Pored predsednika Kube, sankcije se odnose na još četiri osobe i pet organizacija, uključujući Ministarstvo Revolucionarnih oružanih snaga Kube, prenosi Rojters.

Dijaz-Kanel (60) je predsednik Kube od 2018. godine, kada je nasledio Raula Kastra, brata nekadašnjeg lidera Fidela Kastra.

Ove sankcije predstavljaju najnoviju meru Vašingtona da pojača pritisak na komunističke lidere ostrva.

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Foto: Shutterstock

Ranije danas predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD žele da Kuba bude "dobro vođena zemlja".

Prošlog meseca SAD su uvele sankcije za 11 kubanskih zvaničnika, uključujući ministra komunikacija, više vojnih lidera i glavni obaveštajni organ Kube.

Takođe, Raul Kastro je optužen za ubistvo u vezi sa incidentom iz 1996. godine, kada su kubanski avioni oborili letelice grupe kubanskih iseljenika, a u incidentu su poginule četiri osobe.

Kurir.rs/Rojters

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