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Sjedinjene Američke Države saopštile su da ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom "bez preduslova", uz istovremenu posvećenost cilju potpune denuklearizacije te zemlje, izjavio je danas portparol Stejt departmenta.

Foto: STR / AFP / Profimedia

"Sjedinjene Američke Države ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom bez preduslova. SAD ostaju posvećene potpunoj denuklearizaciji Severne Koreje", rekao je on u odgovoru za južnokorejsku agenciju Jonhap.