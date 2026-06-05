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Bivši izraelski premijer Ehud Olmert upozorio je da bi premijer Benjamin Netanjahu i njegovi saveznici mogli pokušati da manipulišu sledećim opštim izborima, zasnivajući svoje optužbe na onome što tvrdi da je bilo zastrašivanje i prisila tokom glasanja u Knesetu za izbor novog generalnog revizora.

Upozorenje je usledilo dan nakon što je Majkl Rabelo, advokat porodice Netanjahu, izabran u Kneset. Rabelo, koga je podržala vladajuća koalicija, tesno je pobedio penzionisanog sudiju Vrhovnog suda Josefa Elrona, kandidata opozicije, usred upozorenja o potencijalnom sukobu interesa. Opozicija je tvrdila da je glasanje bilo obeleženo nepravilnostima, uključujući pretnje poslanicima da ne podrže kandidata opozicije.

Upozorenje o izbornoj krađi

„Ono što se dogodilo juče je samo uvod u ono što će se dogoditi na sledećim izborima za Kneset“, rekao je Olmert izraelskoj radio stanici 103FM. Mandat aktuelnog Kneseta završava se u oktobru, iako je već predložen zakon o raspuštanju parlamenta, što bi moglo dovesti do prevremenih izbora.

„Pokušaće da nameštaju izbore i da ih pokradu“, rekao je Olmert. „Na biračkim mestima pokušaće da urade ono što su juče uradili na biračkom mestu u Knesetu, pred televizijskim kamerama i celim svetom.“

„Koristili su mehanizme ucene i pretnji, kršeći zakon. Tu kriminalnu bandu predvodi premijer i njegovi saradnici“, rekao je Olmert. „Upozoravam“, nastavio je, „premijer i banda nasilnika koji vode zemlju sa njim pokušaće da ukradu izbore.“

Prema njegovim rečima, oni veruju da mogu sprečiti birače da izađu na birališta i uticati na rezultate. „Ono što se desilo juče uključivalo je ucenu pretnjama, krađu glasova i korišćenje metoda organizovanog kriminala da bi se izabrao kandidat koga je premijer želeo“, zaključio je.