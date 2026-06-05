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Ranije tokom dana, u ruskim napadima u gradu povređeni su dvanaestogodišnji dečak i troje medicinskih radnika. Sedamdesetpetogodišnji civil stradao je u Hersonunakon što su ruske snage dronom napale Korabeljski okrug grada, saopštile su regionalne vlasti.

Žrtva je bio stariji muškarac koji je zadobio smrtonosne povrede u, kako su zvaničnici naveli, još jednom napadu na civilno područje ovog grada na jugu Ukrajine.

- Ruski teroristi ubili su još jednog stanovnika Hersona - izjavio je šef Hersonske regionalne vojne administracije Oleksandr Prokudin.

- Pre oko sat vremena, usled neprijateljskog napada dronom na Korabeljski okrug grada, 75-godišnji muškarac zadobio je povrede nespojive sa životom.

Grad pod svakodnevnim napadima

Herson, koji su ukrajinske snage oslobodile u novembru 2022. godine, i dalje je gotovo neprestano izložen ruskoj vatri sa okupirane istočne obale reke Dnjepar.

Ruske trupe više puta su gađale stambene četvrti, puteve, javni prevoz, medicinska vozila i civile koji se kreću kroz grad. Lokalne vlasti redovno prijavljuju žrtve artiljerijskih napada, vazdušnih bombi i FPV dronova.

Raniji napadi na grad

Smrtonosni napad usledio je nakon nekoliko ruskih udara na Herson ranije u četvrtak. Ujutru su ruske snage dronom napale isti Korabeljski okrug, pogodile stambenu zgradu i povredile dvanaestogodišnjeg dečaka.

Kasnije tokom dana, ruske trupe pogodile su vozilo hitne pomoći u krugu bolnice u Dnjiprovskom okrugu grada, pri čemu su povređena tri medicinska radnika.