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Ukrajinske jedinice za upravljanje bespilotnim letelicama izvele su niz uspešnih napada na aerodromu u Donjecku koji je pod ruskom kontrolom, osujetivši pokušaj Moskve da taj objekat pretvori u vojnu bazu, saopštile su 4. juna ukrajinske Snage za bespilotne sisteme (USF).

Prema navodima vojske, 14. puk USF-a "sistematski uništava neprijateljsku infrastrukturu, čineći funkcionisanje aerodroma nemogućim".

Ruske snage pretvorile su aerodrom u Donjecku u stratešku platformu za lansiranje bespilotnih letelica tipa Šahed, jeftinih, ali smrtonosnih dronova koje Rusija koristi na stotine za noćne napade na ukrajinske gradove.

Ovim dronovima upravlja elitna ruska jedinica za bespilotne letelice pod nazivom Rubikon, koja je stacionirana na aerodromu.

Aerodrom je takođe služio kao logističko čvorište ruske vojske, navodi 14. puk USF-a.

- Doneta je odluka da se sprovedu sistematski preventivni udari koji će poremetiti neprijateljska lansiranja i smanjiti broj neprijateljskih dronova koji bi ponovo poleteli da napadaju vrtiće, stambene zgrade i bolnice - izjavio je Serafim "Sokol" Gordijenko, oficir 14. puka USF-a koji je planirao operaciju.

Serafim Gordijenko opisao je kampanju napada na aerodrom u Donjecku kao "prvu takvu operaciju u modernoj istoriji".

Prema saopštenju USF-a, ukrajinski operateri dronova sistematski su uništavali bazu gađajući lansirne rampe i transportna vozila, dok su istovremeno napadali posade na pisti. U udarima su oštećena ključna inženjerska oprema, skladišta goriva i logistički centri.

USF navodi da su uništena i skladišta municije, kao i položaji za lansiranje dronova Šahed.

Uporedo sa tim napadima, ukrajinske snage tragaju za mobilnim vatrenim grupama i ruskim jedinicama protivvazdušne odbrane kako bi primorale neprijatelja na otkazivanje letova i "potpuno degradirale ekosistem aerodroma".

- Važan zadatak za nas bila je primena koncepta asimetričnog delovanja, gde su maksimalni borbeni rezultati postignuti minimalnim, ali preciznim akcijama - rekao je Gordijenko.

- Za nas, kao jedinicu strateškog uticaja, sposobnost neprijatelja da sprovodi terorističke napade na ukrajinske gradove predstavlja ličnu stvar.

Novinari lista "Kijev independent" naveli su da u trenutku objavljivanja nisu mogli nezavisno da potvrde sve tvrdnje ukrajinske vojske.

Izveštaj USF-a usledio je nakon više informacija o ukrajinskim napadima na aerodrom u Donjecku, dok Ukrajina intenzivira kampanju udara srednjeg dometa na ruske vojne položaje u blizini linije fronta.

Ukrajinske snage su u martu 2026. godine koristile krstareće rakete dugog dometa Storm Šedou / SCALP i američke rakete ATACMSza napad na ovaj objekat, pri čemu je oštećena lokacija za lansiranje dronova tipa Šahed.

U novembru i decembru 2025. godine USF je gađao skladišta dronova na aerodromu.

Aerodrom u Donjecku prestao je da funkcioniše u maju 2014. godine od početka ruskog preuzimanja delova Donjecke i Luganske oblasti. Taj objekat bio je jedno od poslednjih uporišta ukrajinskih vojnika u gradu.