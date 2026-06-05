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Kineska ambasada u Velikoj Britaniji odbacila je optužbe o navodnoj „kineskoj špijunskoj pretnji“, koje je iznela britanska bezbednosna služba MI5 zajedno sa obaveštajnim agencijama zemalja članica saveza „Pet očiju“, ocenivši ih kao „potpuno izmišljene i zlonamernu klevetu“.

U saopštenju objavljenom u četvrtak, portparol kineske ambasade naveo je da je savez „Pet očiju“ najveća obaveštajna mreža na svetu i optužio njegove članice za dugogodišnje sprovođenje obimnih špijunskih i obaveštajnih aktivnosti širom sveta.

„Pozivamo britansku stranu da odmah prekine sa ovom nespretnom predstavom samoobmanjivanja. U suprotnom, sama će se osramotiti“, navodi se u saopštenju.

Obaveštajne agencije saveza „Pet očiju“, među kojima su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, saopštile su u sredu da navodni „kineski špijuni“ koriste internet platforme za zapošljavanje kako bi regrutovali osobe koje imaju pristup osetljivim informacijama.

Na ove tvrdnje reagovala je i portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning tokom redovne konferencije za novinare.

„Kao najveća svetska mreža za obaveštajnu saradnju, ‘Pet očiju’ se već dugo bavi masovnim i sistematskim špijuniranjem širom sveta. Ironično je da upravo takva organizacija optužuje Kinu za navodnu ‘špijunsku pretnju’“, rekla je Mao.

Pripremio: Džao Peng