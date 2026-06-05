Slušaj vest

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je u četvrtak da će tokom godine organizovati više od 100 aktivnosti usmerenih na podsticanje uvoza, sa ciljem da kineskim preduzećima i potrošačima obezbedi veći pristup kvalitetnoj robi iz celog sveta.

Prva aktivnost u inostranstvu biće održana 7. juna u Belorusiji, dok će 11. juna uslediti događaj u Nemačkoj, koji će ujedno biti i prva takva aktivnost u okviru Evropske unije, izjavila je portparolka Ministarstva trgovine He Jungćijen na konferenciji za novinare.

Ove aktivnosti, od sloganom „Izvoz u Kinu“, predstavljaju platformu i most za kompanije širom sveta da povećaju izvoz na kinesko tržište i iskoriste prilike koje pruža razvoj kineske ekonomije.

Ministarstvo je dodalo da Kina pozdravlja učešće međunarodnih kompanija i na velikim sajmovima u zemlji, uključujući Kineski međunarodni sajam uvoza.