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Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa direktorima međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

Među učesnicima su bili predstavnici kineskih, beloruskih, nemačkih, francuskih, španskih i iranskih državnih medija, kao i agencija Rojters i AP.

Opsežna sesija pitanja i odgovora trajala je nešto više od dva sata i obuhvatila širok spektar tema, uključujući rusku unutrašnju i spoljnu politiku, sukob u Ukrajini i moguće puteve ka obnovi odnosa sa Evropom.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Ruska ekonomija

Na pitanje da li Rusija može da izdrži ekonomski pritisak izazvan sukobom u Ukrajini i zapadnim sankcijama, Putin je citirao američkog pisca Mark Tvena: "Glasine o mojoj smrti su uveliko preuveličane."

- Uprkos tvrdnjama na Zapadu da je ruska ekonomija "uništena", ona je tokom poslednje tri godine rasla više od tri puta brže od ekonomije Evropske unije - rekao je Putin.

- Rusija je bila primorana da donosi "teške odluke" u borbi protiv inflacije, poput podizanja kamatnih stopa, ali te mere "daju rezultate", izjavio je on, dodajući da industrijska proizvodnja i realni prihodi stanovništva nastavljaju da rastu. Po paritetu kupovne moći, odnosno meri koja pokazuje koliko ista korpa proizvoda košta u različitim zemljama, Rusija je prestigla sve evropske države - tvrdi Putin.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Rat u Ukrajini

Putin je rekao da ruska vojska napreduje duž cele linije fronta, dok se Ukrajina suočava sa kritičnim nedostatkom ljudstva.

- Svakog meseca gube oko 40.000 ljudi - rekao je Putin, dodajući da se civili "hvataju na ulici kao psi" i prisilno mobilišu u vojsku.

Prema njegovim rečima, Kijev mesečno gubi još oko 20.000 ljudi zbog dezerterstva.

- Ukrajina nema sistem protivvazdušne odbrane kao celinu, već samo pojedinačne elemente, i nema udarne sisteme kakve poseduje Rusija. Za razliku od Rusije, Ukrajina nema ni hipersonične ni krstareće rakete - dodao je.

"Državna tajna o Orešniku"

Putin je izjavio da Rusija nije upotrebila svoju hipersoničnu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik"u punom smislu te reči" tokom udara na ukrajinskoj teritoriji.

- Nismo imali nijednu borbenu upotrebu Orešnika u punom smislu te reči na teritoriji Ukrajine - rekao je Putin, dodajući da je Rusija "testirala slične sisteme na poligonima, ali ne i Orešnik".

1/4 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: YouTube/ New Horizon TV, Printskrin Youtube

Rusija je ranije potvrdila tri odvojena udara ovom raketom, koja može da nosi i nuklearne i konvencionalne bojeve glave: na objekat vojne industrije u Dnjepru krajem 2024. godine, fabriku vojnih aviona u Lavovu u januaru i neprecizirani cilj u Beloj Cerkvi kod Kijeva u maju.

- Prošli put, da budem potpuno iskren, otkriću vam veliku vojnu državnu tajnu - pogodili smo mesto gde nam je bilo zgodno da posmatramo rezultate - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, ruski dronovi su zatim nadletali pogođeni objekat kako bi pratili efekte udara i rasipanje fragmenata.

- Za nas je važno da u budućnosti donosimo odluke o punoj upotrebi Orešnika protiv određenih ciljeva, uključujući i ciljeve u urbanim sredinama.

1/9 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama "Orešnik" i dronovima na Kijev i njegovu okolinu Foto: Printscreen

Da li je mir bliže?

Putin je rekao da je Rusija spremna za mirno rešavanje sukoba pod uslovom da ono bude zasnovano na kompromisima dogovorenim sa američkim predsednikom Donaldom Trampom tokom sastanka u Enkoridžu prošle godine.

Problem je, prema njegovim rečima, u tome što Kijev treba privoliti da prihvati te uslove. On je dodao da ruska kontrola nad Donbasom i drugim teritorijama koje su glasale za priključenje Rusiji nije u suprotnosti sa mirovnim sporazumom.

- Stičem utisak da vladajući krugovi zapravo nisu zainteresovani za stvarni prekid neprijateljstava - rekao je Putin, naglašavajući da pregovori ne bi smeli da budu zasnovani na prekidu vatre koji bi Ukrajini omogućio da se ponovo naoruža i pregrupiše.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP

Da li je Zelenski legitiman?

Putin je odbio da direktno odgovori na pitanje da li ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskimože legitimno da potpiše mirovni sporazum, navodeći da je to "pitanje za pravnike".

- Možemo da potpisujemo dokumente samo sa ljudima koji su, bez ikakve sumnje, potpuno legitimni za potpisivanje takvih dokumenata - naglasio je.

Mandat Zelenskog istekao je u maju 2024. godine, a rasprave o novim izborima u Ukrajini od tada nisu dale rezultate.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski položio crvene ruže na mesto ruševina stambene zgrade u Kijevu Foto: X/ZelenskyyUa

Evropski saveznici Kijeva

Putin smatra da bi Evropska unija mogla da odigra "pozitivnu ulogu" u rešavanju sukoba.

- Ali ne kroz isporuke oružja, već kroz pokušaj da ubedi vlasti u Kijevu da prihvate kompromise o kojima smo govorili. Međutim, evropske države do sada nisu pokazale spremnost da razgovaraju sa Rusijom kao ravnopravnim partnerom - rekao je Putin.

- Ako evropska strana želi da sarađuje sa nama, mora da odustane od svog kolonijalnog pristupa i da razgovara sa Rusijom kao sa ravnopravnim partnerom - rekao je on.

Putin danas na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Predsednik Rusije Vladimir Putin trebalo bi da danas govori u Sankt Peterburgu na velikom investicionom forumu koji okuplja ruske i strane zvaničnike, usred rastuće zabrinutosti zbog stagnacije ruske ekonomije, preneo je pariski list Mond na svom sajtu.

Više od četiri godine posle početka rata protiv Ukrajine, Rusija se suočava sa višestrukim zapadnim sankcijama, visokom inflacijom, previsokim troškovima zaduživanja i nedostatkom radne snage, što njenu ekonomiju stavlja u nesiguran položaj.

Putin je do sada umanjivao značaj teškoća sa kojima se suočava ruska ekonomija, radije naglašavajući njenu otpornost uprkos zapadnim sankcijama.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Ruski Bruto domaći proizvod (BDP) je opao za 0,2 odsto u prva tri meseca ove godine, prema zvaničnoj statistici, i to je prvi kvartalni pad u tri godine.

Rusija je zabeležila budžetski deficit od 80 milijardi dolara (približno 69 miliona evra) u prva četiri meseca 2026. godine, što je 2,5 odsto godišnjeg BDP-a, više nego što je projektovano za celu godinu.

Međutim, Rusija je jedna od najmanje zaduženih razvijenih zemalja na svetu (oko 15 odsto BDP-a na kraju 2025. godine) i ima suvereni fond bogatstva od približno 156 milijardi evra.

Njen izvoz ugljovodonika znatno se povećao od početka rata na Bliskom istoku, što je uzdrmalo energetska tržišta, piše Mond.

1/11 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji" Foto: Pavel Bednyakov/AP, SERGEI ILNITSKY/EPA

Oborena 123 ukrajinska drona tokom noći

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom prethodne noći oborilo 123 ukrajinska drona, uključujući i iznad Moskovske oblasti, ali ne i u oblasti Sankt Peterburga, gde se održava Međunarodni ekonomski forum koji okuplja ruske i strane zvaničnike.

Na otvaranju foruma u sredu u Sankt Peterburgu, rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, ukrajinski dronovi su pogodili naftno postrojenje i obližnji vojni lokalitet, preneli su francuski mediji.