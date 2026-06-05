Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kineski predsednikSi Đinping u ponedeljak, 8. juna, putuje u dvodnevnu državnu posetu Severnoj Koreji, što će biti njegova prva poseta Pjongjangu posle gotovo sedam godina.

Vest o poseti, koja će trajati i u utorak, 9. juna, u petak su potvrdile obe zemlje, piše Euronews.

1/3 Vidi galeriju Kim Džong Un u poseti novom nuklearnom postrojenju u Severnoj Koreji Foto: STR / AFP / Profimedia

Sijeva poseta Severnoj Koreji uslediće samo nekoliko nedelja nakon što je u Pekingu odvojeno ugostio američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Najava putovanja dolazi samo dan nakon što je Severna Koreja otkrila novo postrojenje za proizvodnju komponenti za nuklearne bombe.

Stručnjaci taj potez tumače kao želju severnokorejskog lidera Kim Džong Una da uoči Sijevog dolaska učvrsti status svoje zemlje kao nuklearne sile.

1/14 Vidi galeriju Kim Džong Un dočekao severnokorejske vojnike posle obavljene misije u Rusiji Foto: screenshot YT/AssociatedPress

Kim je prilikom obilaska novog postrojenja najavio planove za jačanje nuklearnih snaga zemlje "eksponencijalnom brzinom". Južnokorejska vojska navodi da je reč o postrojenju za obogaćivanje uranijuma.

Poslednjih godina Kim je prioritet dao jačanju odnosa sa Rusijom, kojoj je slao vojnike i konvencionalno naoružanje kao podršku u ratu protiv Ukrajine.

1/13 Vidi galeriju Si Đinping, predsednik Kine Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Ipak, severnokorejski lider se nedavno ponovo približio i Kini, koja je najveći trgovinski partner i glavni izvor pomoći Severnoj Koreji.