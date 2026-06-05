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Jermenija, kavkaska država sa tri miliona stanovnika, organizuje parlamentarne izbore u nedelju pod budnim okom Moskve, koja pojačava pritisak na ovu bivšu sovjetsku republiku u cilju očuvanja svog uticaja, prenela je agencija Rojters.

Jermenija, bivša sovjetska republika sa bliskim istorijskim vezama sa Rusijom, meta je pretnji Kremlja, koji se trudi da spreči približavanje Jerevana zapadnom svetu pod vođstvom odlazećeg premijera Nikola Pašinijana.

Rusija je prošle nedelje zapretila zemlji obavezujućim merama u vezi sa njihovim sporazumima o snabdevanju jeftinom naftom i gasom ako Jerevan nastavi svoje korake ka pridruživanju Evropskoj uniji.

1/44 Vidi galeriju Nikol Pašinjan Foto: MAXIM SHEMETOV / POOL/REUTERS POOL, LAURENT GILLIERON/KEYSTONE, ALEXANDER VILF / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI

Jermenija je 2025. godine usvojila zakon koji ima za cilj pokretanje procesa pristupanja EU. Pašinijan, saveznik američkog predsednika Donalda Trampa i prozapadno orijentisan, u anketama je široko favorit za pobedu na izborima 7. juna kao lider svoje stranke Građanski ugovor (KP), suočavajući se sa nekoliko proruskih stranaka.

Na vlasti od 2018. godine, 51-godišnji bivši novinar je u sredu najavio da će nakon izbora otputovati u Rusiju na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prema ruskoj novinskoj agenciji Interfaks.

1/21 Vidi galeriju Nagorno-Karabah Foto: EPA / Azerbaijan Defence Ministry, EPA / Armenia Defence Ministry Press

Rusko zastrašivanje Jerevana, zajedno sa nizom ograničenja i privremenih zabrana jermenskog izvoza, odražava ukupni gubitak uticaja Moskve, koja je zaglavljena u ratu u Ukrajini.

Jermenija je dugo imala koristi od velikodušnosti Moskve i domaćin je ruske vojne baze. Ali je prošlog meseca potpisan sporazum o partnerstvu između Jerevana i Vašingtona, što je dodatno iritiralo Rusiju.

- Naravno, duboko smo zabrinuti zbog politike približavanja jermenskih vlasti evroatlantskoj zajednici, čija je suštinska politika usmerena protiv Moskve - rekla je nedavno novinarima portparolka ruske diplomatijeMarija Zaharova.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Za ruske analitičare, Rusija se suočava sa usmerenim pokušajem Zapada, kao i u drugim delovima sveta, da je izbaci iz regiona Južnog Kavkaza, čiji je Jermenija deo.

Poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Jermeniji na sastanku evropskih lidera prošlog meseca izazvala je tenzije.

Od tada, Rusija je privremeno zabranila uvoz mnogih jermenskih proizvoda, pretila da će obustaviti izvoz nafte i gasa, povukla svog ambasadora iz Jermenije i nagovestila da bi Jerevan mogao biti isključen iz Evroazijske ekonomske unije, trgovinskog bloka kojim rukovodi Rusija.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Moskva se takođe žali na rastuće "neprijateljstvo" u Evropi, jer nudi perspektivu članstva zemljama u kojima je Rusija nekada imala uticaj.