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Ali prema snimcima koje je sada objavio CNN, požar je po svoj prilici bio mnogo ozbiljniji i razorniji nego što je američka mornarica prvobitno izvestila.

Objavljeni snimci pokazuju da su spavaonice potpuno uništene. "Ozbiljno sam mislio da ćemo izgubiti brod", rekao je za CNN mornar sa "Džeralda R. Forda".

Prema rečima mornara i visokog američkog zvaničnika, sistem za suzbijanje požara na brodu nije radio, što je primoralo posadu da improvizuje i sama ugasi požar.

Visoki američki zvaničnik je takođe rekao da je požar uticao na ubojitost broda.

Načelnik pomorskih operacija, admiral Daril Kodl, rekao je u aprilu da će proći dva dana pre nego što Ford ponovo bude mogao da učestvuje u operacijama, i da je nosač aviona morao da pristane u grčku luku radi privremenih popravki.

30 sati im trebalo da ugase požar

Fordovoj posadi je trebalo oko 30 sati da ugasi požar, sanira štetu i spreči ponovno paljenje vatre. Šteta je ostavila oko 600 mornara bez pristupa ležajevima.

1/16 Vidi galeriju Američki nosač aviona Džerald Ford Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia, EPA, Profimedia

- Nije trebalo da bude ovako loše. Sistem za suzbijanje požara na brodu je trebalo sam da ga ugasi - rekao je mornar, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi izbegao potencijalne posledice.

- Svi, uključujući i mene, pomogli su u gašenju.

- Veliki požari su uvek izazov, a ovaj je bio značajan; bio je u prostoru za pranje i sušenje veša - rekao je admiral Kodl nakon što se nosač aviona vratio u svoju matičnu luku u Virdžiniji.

- Posada je odlično obavila posao. Borili su se hrabro i profesionalno i vratili su se na dužnost u roku od nekoliko dana.

Požar nije bio jedini problem sa kojim su se mornari suočili. Toaleti na brodu su bili začepljeni.

- Ako ste bili u prednjem delu broda, morali ste da hodate sve do zadnjeg dela samo da biste pronašli ispravan toalet - rekao je mornar.

Pored operacije u Iranu, Ford je takođe bio uključen u američku operaciju otmice bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura. To je bilo najduže operativno raspoređivanje američkog nosača aviona od Vijetnamskog rata, a brod je posetio Mediteran i Norvešku. Takođe je dva puta svratio u Split.

Ford se sada suočava sa dugotrajnim remontom. Američki zvaničnik je rekao za CNN da bi moglo da prođe najmanje godinu dana pre nego što nosač bude ponovo spreman za plovidbu.