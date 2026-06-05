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Sada je video snimak njenog priznanja prikazan na suđenju u Bristolu. Kako izveštavaju britanski mediji, ona je majku zadavila kaišem.

- Dobro jutro. Upravo sam ubila majku - mirno je rekla policajcima.

Bila je prekrivena krvlju. Njena majka je pronađena bez svesti na dušeku u svojoj spavaćoj sobi. Dok je Stefanija sedela na stepenicama, rekla je policajcima da se oseća bespomoćno i da bi radije umrla. Na sudu je saopšteno da je došla do tačke sloma nakon 17 godina brige o svojoj majci, koja je patila od šizofrenije.

Tužilac Sajmon Džons je rekao da "nema spora" da je ubila majku, ali se izjasnila krivom za manje krivično delo ubistva iz nehata na osnovu smanjene uračunljivosti.

- Ovo priznanje krivice ne ide dovoljno daleko, ne odražava pravilno pravi nivo odgovornosti optužene. Tužilaštvo kaže da koliko god se optužena očajnički osećala, nema pravnog opravdanja za ono što je učinila - dodao je.

Britanska policija Foto: British News and Media / Alamy / Profimedia

Više nije mogla da brine o svojoj majci

Poroti je pokazano pismo koje je Glovka ostavila bliskoj prijateljici u svom stanu, a koje, prema rečima tužilaca, otkriva da je nameravala da sebi oduzme život nakon što je ubila majku. Ali njen plan da sebi oduzme život je propao uprkos tome što sebi je zabila nož u stomak i vrat. Džouns je rekao sudu da je to pružilo "značajan uvid" u njeno razmišljanje i plan.

- Ubila sam majku jer više nisam mogla da brinem o njoj i previše je volim da bih je smestila u instituciju. Takođe ne mogu da zamislim svoj život, starost i neizbežne zdravstvene probleme - navodi se u pismu.

- Iz ovog pisma se čini da je optužena sređivala svoje poslove pre nego što je počinila ubistvo. Kažemo da je ovaj proces razmišljanja važan kada se razmatra stanje uma optužene u to vreme - dodao je.

Glovka se kasnije vidi na policijskom snimku kako se drži za vrat i leži u kolima hitne pomoći dok je hapse zbog ubistva. Ona je tada pitala: "Da li to znači da je moja majka mrtva?"

Obdukcija je kasnije zaključila da je žrtva preminula od povreda koje su bile "u skladu sa sugestijom da je postojao period pritiska na vrat pre smrti". Zaključeno je da je pritisak bio jak i dugotrajan. Stefanija je rekla policajcima da je jedino dete samohrane majke.

Foto: Wiltshire Police

"To je bio namerni čin"

Majka i ćerka su se preselile u Veliku Britaniju iz Poljske u decembru 1994. godine, gde je Stefanija studirala veterinarsku medicinu za male životinje, a zatim je radila kao samozaposlena veterinarka u Devizesu, Viltšir.

Njena majka joj se pridružila 2004. godine, kada je Poljska postala članica EU. Takođe je opisala pogoršanje zdravstvenih problema svoje majke. Glovka je na sudu negirala ubistvo i tvrdila da je patila od "abnormalnosti mentalnih funkcija".

- Možda ćete osećati samilost prema optuženoj. Možete videti da se borila, bila preopterećena, depresivna i nije mogla da se nosi sa pritiscima brige o majci i gledanja kako joj se zdravlje pogoršava. Ali saosećanje nije test da li je ovo bilo ubistvo. Bio je to namerni čin: stavljanje kaiša oko majčinog vrata i njegovo zatezanje, uprkos majčinim uzaludnim pokušajima, i bez dovoljne snage, da zgrabi kaiš i olabavi ga - dodao je Džouns.

- Taj kaiš je stegnut snažnom i kontinuiranom silom dok Tamara Glovka nije umrla. Kažemo da ove planirane akcije, zajedno sa pažljivim sredstvima kojima je optužena pokušala da sredi svoje poslove nakon ovoga, pokazuju da je ona zapravo bila potpuno sposobna da razume šta radi - dodao je.

Glovka je priznala ubistvo majke, ali je negirala ubistvo i izjasnila se krivom za ubistvo iz nehata. Suđenje bi trebalo da se nastavi u narednih sedam dana.