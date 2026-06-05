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Luka Konstanca nalazi se u stanju pripravnosti nakon što je prijavljena eksplozija pomorskog drona. Incident se dogodio u blizini dokova 77 i 78 u luci, a vlasti su aktivirale Crveni plan intervencije. Prema prvim informacijama, nema žrtava.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron "poput onih koji se koriste u ratu u Ukrajini", dok slučaj istražuje Tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Konstanci. U području luke izdata je i poruka sa upozorenjem građanima da se sklone na bezbedno.

Šef rumunskog Odeljenja za vanredne situacije (DSU) Raed Arafat izneo je dodatne informacije o incidentu.

- Eksplozija pomorskog drona dogodila se u 10:28 časova kod doka 78 u luci Konstanca. Oko 6 časova ujutru Rumunska agencija za spasavanje ljudskih života na moru prijavila je prisustvo drona u luci. Nadležne službe odmah su izolovale područje. Kada je procenjeno da bi dron mogao da eksplodira, evakuisana je neposredna okolina. Za sada nema informacija o povređenima, ali situacija je i dalje promenljiva. Nakon eksplozije aktiviran je Crveni plan intervencije - rekao je Arafat.

Izdata je naredba za evakuaciju luke Konstanca

Izvori iz luke naveli su za medije da se dron zabio u barijeri koja služi za sprečavanje zagađenja, nekoliko stotina metara od naftnog terminala. Istovremeno je poslata i alarm poruka sa savetom građanima da potraže zaklon.

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pronađeni pomorski dron.

- Pomorski dron koji je jutros, 5. juna, otkriven u civilnoj luci Konstanca, u blizini sedišta Rumunske agencije za spasavanje ljudskih života na moru, samodetonirao se oko 10.30 časova, bez ljudskih žrtava.

U saopštenju se navodi da su područje prethodno obezbedile snage Rumunske obaveštajne službe, Obalske straže i Ministarstva odbrane, dok je trajala procena i obezbeđivanja objekta.

Ministarstvo je naglasilo da predmet nije deo opreme rumunske vojske niti je povezan sa nedavnim vojnim vežbama u području Crnog mora.

- Situacija je dinamična i objavićemo dodatne informacije čim budu dostupne.

Slučaj istražuje Tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Konstanci.

Pretpostavlja se da je dron ukrajinski

Prema prvim informacijama, reč je o ukrajinskom pomorskom dronu koji je nosio nekoliko desetina kilograma eksploziva. Eksplozija nije bila kontrolisana. Za sada nije poznato kako je pomorski dron dospeo u luku Konstanca.

Obavešteni Boložan i Nikušor Dan

Rumunski premijer Ilije Boložan obavešten je o incidentu i nakon sednice vlade trebalo bi da ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova.

O događaju je obavešten i predsednik Rumunije Nikušor Dan, koji se avionom Spartan nalazio na putu za Crnu Goru, gde učestvuje na samitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Prve informacije

Dron, za koji se pretpostavlja da je ukrajinskog porekla, nalazio se u blizini naftnog terminala. Područje je bilo izolovano još od ranih jutarnjih časova, a na terenu su se nalazile policijske i žandarmerijske jedinice.

Objekat je primećen jutros oko 5 časova u zoni dokova 77 i 78, gde se nalazi sedište Rumunske agencije za spasavanje ljudskih života na moru.

Ovaj događaj dogodio se samo nedelju dana nakon što je ruski dron pogodio stambenu zgradu u oblasti Galaci, pri čemu su dve osobe povređene.

Pomorske dronove ukrajinska vojska koristi u operacijama protiv ruske flote u Crnom moru.

(Kurir.rs/Digi24/Preneo: V.M.)

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