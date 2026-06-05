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Sve šira istraga o navodnim prevarama sa zemljištem u vezi sa luksuznim turističkim kompleksom vrednim četiri milijarde dolara, povezanim sa Džaredom Kušnerom, navela je albanske vlasti da zamrznu imovinu jednog investitora, dodatno pojačavajući pritisak usled masovnih protesta i kritika iz inostranstva.

Albansko Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u utorak je zamrzlo bankovne račune kompanije povezane sa kontroverznim projektom luksuznog turističkog kompleksa vrednog četiri milijarde dolara, koji podržava Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa.

Kriza oko izgradnje kompleksa na obali izazvala je masovne proteste, ozbiljno zatezanje odnosa sa susednom Grčkom i upozorenja iz Evropske unije.

Preventivna mera zaplene usmerena je protiv kompanije "Albania Land Development", koja se našla pod istragom zbog navodno spornih vlasničkih listova nad zemljištem. Kompanija je u vlasništvu katarskih preduzetnika Moutaza i Rameza al-Hajata, a nedavno je kupila zemljište uz plažu u Zvernecu.

Na tom zaštićenom priobalnom području uz Jadransko more, u blizini grada Valone, investiciona firma "Affinity Partners" planira izgradnju ekskluzivnog turističkog kompleksa.

1/5 Vidi galeriju Protesti u Albaniji Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia

Protesti i sukobi

Pravna intervencija usledila je posle nekoliko dana intenzivnih protesta. Tokom vikenda hiljade demonstranata marširale su kroz glavni grad Tiranu pod sloganom "Albanija nije na prodaju".

Ekološke organizacije i lokalni stanovnici protive se izgradnji u zaštićenom području Piše-Poro-Narta, osetljivom mediteranskom močvarnom ekosistemu koji predstavlja važno stanište za flamingose i morske kornjače koje se tu gnezde.

Bes javnosti dodatno je porastao nakon sukoba između meštana i privatnog obezbeđenja angažovanog na gradilištu. Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama vidi se kako jedan čuvar udara demonstranta i odvlači ga sa ograđene plaže.

Posle incidenta, državna policija pokrenula je internu istragu o radu Regionalne policijske uprave u Valoni. Vlasti su uhapsile i 32-godišnjeg Džeralda Bibu, zaposlenog u privatnoj kompaniji "Major Security", pod optužbom za protivpravno lišavanje slobode i nanošenje lakih telesnih povreda.

1/20 Vidi galeriju Protesti u Albaniji protiv plana izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa Foto: MALTON DIBRA/EPA

Edi Rama brani projekat

Albanski premijer Edi Rama osudio je postupke pripadnika obezbeđenja kao "odvratne", ali je istovremeno snažno branio projekat, nazivajući ga ulaznicom Albanije u "Ligu šampiona svetskog turizma".

On tvrdi da pet vodećih međunarodnih arhitektonskih biroa radi na izmeni glavnog plana kako bi se zaštitila životna sredina, naglašavajući da sama laguna neće biti ugrožena.

Rama je takođe stao u odbranu stranih investitora, istovremeno podržavajući istragu protiv lokalnih prodavaca zemljišta.

- Investitori su u svom pravu. Blokiranje transakcije je proizvoljno i štetno - rekao je Rama.

- Međutim, blokiranje prenosa novca vlasniku koji je pod sumnjom je opravdano. Ako istraga pokaže da postoje osobe koje su prevarom prisvojile vlasništvo, novac treba da pripadne zakonitim vlasnicima.

1/7 Vidi galeriju Edi Rama Foto: EPA/GEORGE VITSARAS, EPA Georgi Licovski, EPA MARTIN DIVISEK

Spor sa Grčkom

Nasilni incidenti izazvali su ozbiljne tenzije između Albanije i Grčke, pretvarajući lokalni spor oko zemljišta u međunarodni diplomatski problem.

Ministarstvo spoljnih poslova Grčke izrazilo je "duboku zabrinutost" zbog događaja u Zvernecu i potvrdilo da je među povređenim demonstrantima bio i jedan grčki državljanin koji je protestovao zbog zaštite svojih imovinskih prava.

Grčka ambasada u Tirani pružila je medicinsku pomoć povređenom i zvanično zatražila od albanske vlade da utvrdi odgovornost za incident.

Atina je istovremeno upozorila da su zaštita prava manjina i očuvanje ekološki zaštićenih područja "preduslov za napredak u procesu pristupanja" Albanije Evropskoj uniji.

Rama je odbacio grčku intervenciju, ističući da istorijski imovinski sporovi moraju biti rešavani isključivo pred albanskim sudovima, a ne kroz spoljne političke pritiske.

Džared Kušner Foto: AP

Upozorenje Evropske komisije

Zabrinutost Grčke podelila je i Evropska komisija, čime je dodatno skrenuta pažnja na ambicije Albanije da postane članica Evropske unije. Portparol Komisije izjavio je da Brisel pažljivo prati situaciju u zaštićenom priobalnom području.

- Kao što je navedeno u našem godišnjem izveštaju za 2025. godinu, produžavanje važenja zakona o strateškim investicijama i dalje izaziva zabrinutost zbog mogućih posledica po životnu sredinu, naročito u zaštićenim područjima - rekao je portparol.