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Zastrašujući snimci prikazuju razornu eksploziju i požar u blizini grada Tepeaka u Meksiku. Jedna cisterna je iznenada eksplodirala pretvorivši se u džinovsku vatrenu loptu, dok su gusti crni oblaci dima kuljali u vazduh.

Snažna detonacija odjeknula je kada je eksplozija zahvatila skladište goriva u naselju San Huan Negrete oko 10 časova ujutru 4. juna. Hitne službe brzo su stigle na mesto događaja i suočile se sa velikim izazovom da stave požar pod kontrolu.

Nakon eksplozije evakuisane su obližnje kuće, škole i bolnice. Za sada nije poznato da li je neko povređen. Prema navodima, cisterna je prevozila krijumčareni benzin kada je došlo do eksplozije.

Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile tačne okolnosti koje su dovele do incidenta.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

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