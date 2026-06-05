Slušaj vest

Zastrašujući snimci prikazuju razornu eksploziju i požar u blizini grada Tepeaka u Meksiku. Jedna cisterna je iznenada eksplodirala pretvorivši se u džinovsku vatrenu loptu, dok su gusti crni oblaci dima kuljali u vazduh.

Snažna detonacija odjeknula je kada je eksplozija zahvatila skladište goriva u naselju San Huan Negrete oko 10 časova ujutru 4. juna. Hitne službe brzo su stigle na mesto događaja i suočile se sa velikim izazovom da stave požar pod kontrolu.

Nakon eksplozije evakuisane su obližnje kuće, škole i bolnice. Za sada nije poznato da li je neko povređen. Prema navodima, cisterna je prevozila krijumčareni benzin kada je došlo do eksplozije.