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Predsednik Rumunije, Nikušor Dan je u poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Iks" naveo da se trenutno analiziraju okolnosti pod kojima je dron dospeo u luku, kao i mogući dodatni rizici, dok će nadležne institucije javnost obaveštavati kako istraga bude napredovala.

Dan je podsetio da je ovo "drugi značajan bezbednosni incident ove sedmice na rumunskoj obali", nakon pronalaska morske mine između mesta Vama Veke i 2. maj, kao i nedavnog incidenta u Galaciju.

1/11 Vidi galeriju Novi rumunski predsednik Nikušor Dan položio zakletvu Foto: Vadim Ghirda/AP, Shutterstock

Prema njegovim rečima, "ovakve izuzetno ozbiljne situacije direktna su posledica agresorskog rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine".

- Na putu za Crnu Goru obavešten sam o eksploziji pomorskog drona u luci Konstanca. Snage bezbednosti i nadležne službe reagovale su brzo i preventivno evakuisale područje pre eksplozije, a za sada nema naznaka da je bilo žrtava - napisao je Dan.

On je naglasio da je prioritet bio i ostaje zaštita ljudskih života i bezbednost lučke infrastrukture.

- Okolnosti pod kojima je dron dospeo u luku i eventualni dodatni rizici trenutno se analiziraju, a nadležni organi će javnost obaveštavati o toku istrage - naveo je predsednik Rumunije.

Dan je istakao da se Rumunijanalazi u osetljivom bezbednosnom okruženju zbog rata koji se vodi u neposrednoj blizini njenih granica.

- Sa vojnim sukobom na granici, očigledno je da se nalazimo u osetljivom bezbednosnom okruženju, zbog čega ćemo zadržati visok nivo budnosti - poručio je.

On je dodao da će Rumunija, kao članica NATO sa izlazom na Crno more, nastaviti blisku saradnju sa saveznicima i preduzimati sve neophodne mere radi zaštite građana i nacionalnih interesa.

- Ovako ozbiljne situacije direktna su posledica ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine. Kao država članica NATO-a sa izlazom na Crno more, nastavićemo da blisko sarađujemo sa saveznicima i preduzimamo sve potrebne mere za zaštitu građana i nacionalnih interesa - napisao je Dan na mreži "Iks".