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U najvećoj zapleni egzotičnih beskičmenjaka u istoriji Australije, vlasti su zaplenile više od 100.000 živih bubašvaba koje su uzgajane u suprotnosti sa važećim propisima, saopštilo je australijsko Ministarstvo za klimatske promene, energiju, životnu sredinu i vodu.

Reč je o madagaskarskim šištećim bubašvabama i dubia bubašvabama, čija se vrednost procenjuje na oko 200.000 australijskih dolara (oko 122.000 evra). One su zaplenjene tokom maja u gradu Baturst, u saveznoj državi Novi Južni Vels, od jednog komercijalnog uzgajivača, prenosi AP.

Madagaskarske šišteće bubašvabe ubrajaju se među najveće na svetu, sa dužinom od pet do 7,5 centimetara, dok su znatno veće od uobičajenih australijskih bubašvaba koje dostižu od 2,2 do 3,3 centimetra. Njihov uvoz, kao i držanje, uzgoj i prodaja u Australiji strogo su zabranjeni bez obzira na poreklo.

Iz nadležnog ministarstva saopšteno je da protiv uzgajivača za sada nije podignuta optužnica, dok će zaplenjeni insekti biti eutanazirani u skladu sa propisima.