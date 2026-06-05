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Luksuzni projekat ima dve komponente: priobalni razvoj u oblasti lagune Narta, koja je rezervat divljih životinja, i manje odmaralište na obližnjem nenaseljenom ostrvu Sazan, vojnoj bazi iz komunističkog doba.

Albanska državna agencija za borbu protiv korupcije potvrdila je da je pokrenula istragu u vezi sa projektom, ali nije otkrila detalje.

Vlada tvrdi da je zemljište namenjeno za projekat u privatnom vlasništvu. Međutim, pojavile su se suprotstavljene tvrdnje koje dovode u pitanje privatizaciju, što je uobičajena vrsta pravnog spora.

Premijer Albanije Edi Rama se obavezao na ovaj poduhvat, rekavši da bi on bio u skladu sa ambicijom Albanije da postane glavna globalna turistička destinacija.

- Albanija ne bi trebalo da bude zemlja koja se plaši izvanrednog projekta poput ovog, gde su se izuzetni partneri okupili da investiraju 4 milijarde evra - rekao je Rama.

- Nema šanse da se ova investicija zaustavi dok sam ja ovde.

U šok intervjuu za CNN u sredu, Rama je takođe istakao zabrinutost za životnu sredinu. On je duboko zahvalio novinarki na tome što ima priliku da govori za tako ugledan medij.

- U ovom protestu su dobronamerni ljudi, mladi ljudi koji su istinski zainteresovani za životnu sredinu, a koji su bili jako prevareni - rekao je.

- Ne postoji tako nešto kao što je ostrvo porodice Tramp. Ne postoji tako nešto kao što je porodica američkog predsednika koja preuzima zaštićena područja gde će biti ubijani flamingosi.

1/5 Vidi galeriju Protesti u Albaniji Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Olsi Shehu / AFP / Profimedia

U jednom trenutku tokom intervjua, Rama je reagovao na intervenciju novinarke, optužujući je da nije slušala njegova objašnjenja.

Novinarka: Dakle, samo da razjasnim, projekat se neće nastaviti?

Rama: Ponovo, još nema projekta. Nema projekta.

Novinarka: Želim da vas slušam, gospodine premijeru, ali pokušavam da razjasnim...

Rama: Da li želite da me slušate ili samo želite da pričate?

1/20 Vidi galeriju Protesti u Albaniji protiv plana izgradnje luksuznog odmarališta Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa Foto: MALTON DIBRA/EPA

Novinarka: Želim da vas čujem, ali pokušavam da razjasnim za naše gledaoce. Optužujete nas za lažne vesti, a ja pokušavam da razumem da li se projekat nastavlja ili je zaustavljen. Jer, prema izveštajima Politika, Specijalno tužilaštvo protiv korupcije u Albaniji pokrenulo je istragu o ovom projektu. Kako projekat može da se nastavi pod ovim uslovima?

Rama: Ponovo, ne želite da slušate. Meni je to sasvim jasno. Ne napadam vas. Govorim vam istinu. I dok mi ne pokažete projekat, morate da me slušate, jer nema projekta.

Interesantno, novinarka CNN-a je prvo grubo prekinula Ramu puštajući izjavu albanskog aktiviste. Dok je tvrdio da "nema projekta", prikazivane su scene sa lica mesta koje su jasno pokazale građevinske mašine kako raščišćavaju teren.