ŠOKANTAN ISPAD EDIJA RAME NA CNN-U! Probao je da šarmira novinarku, a onda je sve krenulo naopako, mnogo se iznervirao! (FOTO/VIDEO)
U Albanijisu nastavljeni protesti protiv masovnog projekta razvoja obale povezanog sa Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsednika Donalda Trampa, a demonstranti su treći dan zaredom izašli na ulice Tiranekako bi izrazili svoje protivljenje projektu.
Luksuzni projekat ima dve komponente: priobalni razvoj u oblasti lagune Narta, koja je rezervat divljih životinja, i manje odmaralište na obližnjem nenaseljenom ostrvu Sazan, vojnoj bazi iz komunističkog doba.
Albanska državna agencija za borbu protiv korupcije potvrdila je da je pokrenula istragu u vezi sa projektom, ali nije otkrila detalje.
Vlada tvrdi da je zemljište namenjeno za projekat u privatnom vlasništvu. Međutim, pojavile su se suprotstavljene tvrdnje koje dovode u pitanje privatizaciju, što je uobičajena vrsta pravnog spora.
Premijer Albanije Edi Rama se obavezao na ovaj poduhvat, rekavši da bi on bio u skladu sa ambicijom Albanije da postane glavna globalna turistička destinacija.
- Albanija ne bi trebalo da bude zemlja koja se plaši izvanrednog projekta poput ovog, gde su se izuzetni partneri okupili da investiraju 4 milijarde evra - rekao je Rama.
- Nema šanse da se ova investicija zaustavi dok sam ja ovde.
U šok intervjuu za CNN u sredu, Rama je takođe istakao zabrinutost za životnu sredinu. On je duboko zahvalio novinarki na tome što ima priliku da govori za tako ugledan medij.
- U ovom protestu su dobronamerni ljudi, mladi ljudi koji su istinski zainteresovani za životnu sredinu, a koji su bili jako prevareni - rekao je.
- Ne postoji tako nešto kao što je ostrvo porodice Tramp. Ne postoji tako nešto kao što je porodica američkog predsednika koja preuzima zaštićena područja gde će biti ubijani flamingosi.
U jednom trenutku tokom intervjua, Rama je reagovao na intervenciju novinarke, optužujući je da nije slušala njegova objašnjenja.
Novinarka: Dakle, samo da razjasnim, projekat se neće nastaviti?
Rama: Ponovo, još nema projekta. Nema projekta.
Novinarka: Želim da vas slušam, gospodine premijeru, ali pokušavam da razjasnim...
Rama: Da li želite da me slušate ili samo želite da pričate?
Novinarka: Želim da vas čujem, ali pokušavam da razjasnim za naše gledaoce. Optužujete nas za lažne vesti, a ja pokušavam da razumem da li se projekat nastavlja ili je zaustavljen. Jer, prema izveštajima Politika, Specijalno tužilaštvo protiv korupcije u Albaniji pokrenulo je istragu o ovom projektu. Kako projekat može da se nastavi pod ovim uslovima?
Rama: Ponovo, ne želite da slušate. Meni je to sasvim jasno. Ne napadam vas. Govorim vam istinu. I dok mi ne pokažete projekat, morate da me slušate, jer nema projekta.
Interesantno, novinarka CNN-a je prvo grubo prekinula Ramu puštajući izjavu albanskog aktiviste. Dok je tvrdio da "nema projekta", prikazivane su scene sa lica mesta koje su jasno pokazale građevinske mašine kako raščišćavaju teren.
(Kurir.rs/Alo)