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Rumunska luka Konstanca nalazi se u stanju pripravnosti nakon prijavljene eksplozije pomorskog drona. Incident se dogodio u blizini vezova 77 i 78 u luci Konstanca, a vlasti su aktivirale "Crveni plan intervencije".

Prema prvim informacijama, nema žrtava. Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je dron "tipa koji se koristi u ratu u Ukrajini", dok slučaj istražuje Tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Konstanci.

Na područje luke poslata je i RO-Alert poruka kojom se građanima savetuje da potraže zaklon.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da su službe reda i bezbednosti reagovale brzo i preventivno evakuisale područje pre eksplozije, dodajući da za sada nema naznaka da je bilo povređenih ili poginulih.

Evakuisano je i šetalište kod čuvenog Konstanca kazina u Konstanci.

Na jednom od snimaka vidi se novinarka koja izveštava u trenutku eksplozije, a onda počinje da beži dalje od mesta gde se čula detonacija.

Reakcija Ursule fon der Lajen

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen reagovala je nakon prijavljene eksplozije u luci Konstanca. U objavi na društvenoj mreži "Iks" navela je da će program SAFE doprineti "izgradnji snažnije Rumunije".

- Nedelju dana nakon što je dron pao na stambenu zgradu u Galaciju, danas je pomorski dron stigao u luku Konstanca. Ovo je direktna posledica ruskog rata protiv Ukrajine. To sve više postaje direktna pretnja zemljama na našoj istočnoj granici. Naša solidarnost sa svakom državom članicom koja je izložena ovim pretnjama je apsolutna. Naš odgovor mora biti srazmeran hitnosti situacije. Evropa intenzivno ulaže u protivdronovske kapacitete, protivvazdušnu odbranu i sisteme ranog upozoravanja. SAFE će doprineti izgradnji snažnije Rumunije i snažnije Evrope - poručila je Fon der Lajen.

Nove izjave predsednika Rumunije

Dok boravi u Crnoj Gori nasamitu Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, Nikušor Dan dao je novu izjavu o dronu koji je eksplodirao u luci Konstanca. On je rekao da građani neće biti ugroženi.

Novi rumunski predsednik Nikušor Dan položio zakletvu Foto: Vadim Ghirda/AP, Shutterstock

- Dobili smo sve informacije, a neke od njih imaju visok stepen pouzdanosti, ali ih za sada neću javno iznositi. Važno je da smo imali informaciju da će ovaj dron eksplodirati. Ako postoje i drugi, oni su locirani i neće stići do obale. Građani će biti bezbedni. Reč je o vojnom pitanju, ali na osnovu procena koje danas imamo, više ne postoji opasnost - izjavio je Dan.

(Kurir.rs/Digi24/Preneo: V.M.)

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