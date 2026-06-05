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Pet državljana Azerbejdžana je poginulo, a troje je povređeno u napadu drona na teretne brodove u Taganrogskom zalivu Azovskog mora u noći 5. juna, saopštilo je u petak Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

Rusija je okrivila Ukrajinu za napad. Komandant ukrajinskih snaga dronova rekao je da je Kijev ciljao plovila koja su navodno prevozila ilegalni teret u tom području, bez odgovora na tvrdnje Moskve ili Bakua.

Baku je saopštio da su u napadu pogođena dva teretna broda, "Natra" i "Cirkon", koji su prevozili 25 azerbejdžanskih državljana.

Ranjeni su prebačeni u bolnice u ruskom Jejsku, dok je osoblje azerbejdžanske ambasade poslato u to područje.

Ministarstvo je naglasilo da brodovi nisu u vlasništvu Azerbejdžana. Dodalo je da azerbejdžanski državljani rade na brodu dobrovoljno i ne po bilo kakvom državnom zadatku. Nisu dati dodatni detalji o vlasništvu nad brodovima ili njihovoj zastavi.

Azerbejdžan takođe nije precizirao ko je izvršio napad niti je dao procenu odgovornosti.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin rekao je da Moskva "vrlo dobro zna ko koristi dronove, i vazdušne i mornaričke, za napade na mirne civilne brodove u vodama Crnog i Sredozemnog mora", u komentarima koje su preneli ruski državni mediji. Kada su ga pitali, potvrdio je da misli na Ukrajinu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 123 ukrajinska drona uništeno tokom noći u više regiona, uključujući i iznad Azovskog mora.

Ruski mediji su takođe naveli da su tanker i dva teretna broda oštećeni u oblasti Taganrogskog zaliva, uz suprotstavljene izveštaje o žrtvama.

Ukrajina tvrdi da su gađali brodove koji prevoze vojni teret i ukradeno žito

Ranije u petak, Ukrajina je saopštila da su njeni dronovi pogodili pet brodova u lukama Mariupolj i Berdjansk, kao i u priobalnim vodama teritorije pod kontrolom Rusije.

Robert Brovdi, komandant ukrajinskih dronova, rekao je u saopštenju da su njegovi dronovi pogodili brodove za rasute terete i tanker umešan u "krađu" ukrajinskog žita i prevoz vojnog tereta i goriva, pri čemu su imena brodova prefarbana, a njihovi radari onesposobljeni.

Pet državljana Azerbejdžana je poginulo, a troje je povređeno u napadu drona na teretne brodove u Taganrogskom zalivu Azovskog mora u noći 5. juna, saopštilo je u petak Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana.

Rusija je okrivila Ukrajinu za napad. Komandant ukrajinskih snaga dronova rekao je da je Kijev ciljao plovila koja su navodno prevozila ilegalni teret u tom području, bez odgovora na tvrdnje Moskve ili Bakua.

Baku je saopštio da su u napadu pogođena dva teretna broda, "Natra" i "Cirkon", koji su prevozili 25 azerbejdžanskih državljana.

Ranjeni su prebačeni u bolnice u ruskom Jejsku, dok je osoblje azerbejdžanske ambasade poslato u to područje.

Ministarstvo je naglasilo da brodovi nisu u vlasništvu Azerbejdžana. Dodalo je da azerbejdžanski državljani rade na brodu dobrovoljno i ne po bilo kakvom državnom zadatku. Nisu dati dodatni detalji o vlasništvu nad brodovima ili njihovoj zastavi.

Azerbejdžan takođe nije precizirao ko je izvršio napad niti je dao procenu odgovornosti.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin rekao je da Moskva "vrlo dobro zna ko koristi dronove, i vazdušne i mornaričke, za napade na mirne civilne brodove u vodama Crnog i Sredozemnog mora", u komentarima koje su preneli ruski državni mediji. Kada su ga pitali, potvrdio je da misli na Ukrajinu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je 123 ukrajinska drona uništeno tokom noći u više regiona, uključujući i iznad Azovskog mora.

Ruski mediji su takođe naveli da su tanker i dva teretna broda oštećeni u oblasti Taganrogskog zaliva, uz suprotstavljene izveštaje o žrtvama.

Ukrajina tvrdi da su gađali brodove koji prevoze vojni teret i ukradeno žito

Ranije u petak, Ukrajina je saopštila da su njeni dronovi pogodili pet brodova u lukama Mariupolj i Berdjansk, kao i u priobalnim vodama teritorije pod kontrolom Rusije.