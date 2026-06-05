Slušaj vest

Ruska ambasada u Bukureštu saopštila je da je mornarički dron koji je eksplodirao u luci Konstanca ukrajinskog porekla, navodeći da je "svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da se pripiše odgovornost za incident neosnovani".

U saopštenju za javnost ambasada navodi da se, pored drona koji je eksplodirao u luci, još tri slična drona kreću ka rumunskim teritorijalnim vodama.

"S obzirom na nepotpune informacije koje je širilo rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane u vezi sa pomorskim dronom koji je eksplodirao u luci Konstanca, kao i tri druga slična drona koja su lebdela ka rumunskim teritorijalnim vodama, ruska ambasada u Rumuniji obaveštava rumunsku javnost da se radi o ukrajinskim bespilotnim pomorskim vozilima, koje kijevski režim koristi za izvršavanje terorističkih akata protiv civilnih brodova i stvaranje pretnji bezbednosti plovidbe u Crnom moru. Svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da joj se pripiše odgovornost za incident je neosnovan", saopštila je pres služba Ambasade Ruske Federacije u Bukureštu.

Reakcija ruske ambasade usledila je nakon izjave rumunskog predsednika Nikušora Dana, koji je ocenio da je incident u luci Konstanca direktna posledica rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine.

Eksplozija mornaričkog drona dogodila se u petak ujutru u blizini vezova 77 i 78 u luci Konstanca. Nakon incidenta vlasti su aktivirale Crveni interventni plan, dok prema prvim informacijama nije bilo žrtava.

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je reč o tipu drona "koji je korišćen u ratu u Ukrajini", dok istragu vodi Tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Konstanci.

U zoni luke izdata je i upozorenje "Ro-Alert", kojim je građanima savetovano da se sklone na bezbedno.

Za sada nema zvaničnih informacija koje bi sa sigurnošću potvrdile o kojoj vrsti drona je reč, odakle potiče i na koji način je dospeo u luku Konstanca.

(Kurir.rs/digi24.ro)

Ne propustitePlanetaHITNO REAGOVAO PREDSEDNIK RUMUNIJE POSLE EKSPLOZIJE DRONA U LUCI KONSTANCA! Iz Crne Gore poručuje: "Ovo je posledica ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine"
Konstanca, Rumunija
PlanetaUZBUNA NA BALKANU, POGOĐENA VELIKA LUKA! Odjeknula snažna eksplozija, OPSADNO STANJE, aktiviran je plan "crvena intervencija", stub dima iznad Konstance (VIDEO)
Konstanca, Rumunija
PlanetaŽESTOK ODGOVOR RUMUNIJE POSLE UDARA DRONA: Bukurešt PROTERAO RUSKOG KONZULA i zatvorio konzulat!
profimedia-1106482206.jpg
PlanetaUZBUNA! HITNO ZATVOREN PROMETNI EVROPSKI AERODROM! Primećen DRON kako leti iznad piste i aviona! (FOTO/VIDEO)
Minhen, aerodrom, dron