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Ruska ambasada u Bukureštu saopštila je da je mornarički dron koji je eksplodirao u luci Konstanca ukrajinskog porekla, navodeći da je "svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da se pripiše odgovornost za incident neosnovani".

U saopštenju za javnost ambasada navodi da se, pored drona koji je eksplodirao u luci, još tri slična drona kreću ka rumunskim teritorijalnim vodama.

"S obzirom na nepotpune informacije koje je širilo rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane u vezi sa pomorskim dronom koji je eksplodirao u luci Konstanca, kao i tri druga slična drona koja su lebdela ka rumunskim teritorijalnim vodama, ruska ambasada u Rumuniji obaveštava rumunsku javnost da se radi o ukrajinskim bespilotnim pomorskim vozilima, koje kijevski režim koristi za izvršavanje terorističkih akata protiv civilnih brodova i stvaranje pretnji bezbednosti plovidbe u Crnom moru. Svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da joj se pripiše odgovornost za incident je neosnovan", saopštila je pres služba Ambasade Ruske Federacije u Bukureštu.

Reakcija ruske ambasade usledila je nakon izjave rumunskog predsednika Nikušora Dana, koji je ocenio da je incident u luci Konstanca direktna posledica rata koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine.

Eksplozija mornaričkog drona dogodila se u petak ujutru u blizini vezova 77 i 78 u luci Konstanca. Nakon incidenta vlasti su aktivirale Crveni interventni plan, dok prema prvim informacijama nije bilo žrtava.

Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je reč o tipu drona "koji je korišćen u ratu u Ukrajini", dok istragu vodi Tužilaštvo pri Apelacionom sudu u Konstanci.

U zoni luke izdata je i upozorenje "Ro-Alert", kojim je građanima savetovano da se sklone na bezbedno.