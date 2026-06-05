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Francuskuje potresao talas besa nakon otkrića da je glavni osumnjičeni u slučaju 11-godišnje devojčice, nestale prošle nedelje, već više puta bio prijavljivan za seksualno zlostavljanje dece, ali pravosudni organi nisu preduzeli nikakve mere.

U četvrtak je tokom opsežne potrage pronađeno telo, a zvanična identifikacija je u toku, piše "Gardijan".

Višednevna potraga

Desetine policajaca i volontera danima su pretraživali ruralna područja jugozapadne Francuske u potrazi za devojčicom, identifikovanom samo kao Lihana. Nestala je prošlog petka u blizini sela Florens, a poslednji put je viđena kako ulazi u automobil jednog muškarca.

U potrazi za detetom učestvovalo je oko 170 policajaca, kojima su pomagali volonteri na konjima i profesionalni ronioci koji su pretraživali vodene površine.

Kao glavni osumnjičeni priveden je 41-godišnji otac dvoje dece. Nakon što su mu istražitelji pokazali snimke nadzornih kamera, priznao je da je povezao devojčicu, ali je tvrdio da ju je ostavio kod lokalnog bazena.

1/5 Vidi galeriju Pronađeno telo nestale devojčice u Francuskoj Foto: Ed JONES / AFP / Profimedia, Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia, I Bazin/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Lionel BONAVENTURE / AFP / Profimedia, Ed JONES / AFP / Profimedia

Šokantna otkrića o osumnjičenom

Tužiteljka Klemens Mejer potvrdila je da su protiv osumnjičenog postojale ranije prijave, što je izazvalo ogorčenje javnosti zbog navodnih propusta pravosudnog sistema.

U decembru 2017. godine jedna majka prijavila je da je njena 17-godišnja ćerka u vezi sa tim muškarcem. Slučaj je odbačen 2018. godine nakon što je devojka izjavila da je veza bila sporazumna.

U januaru 2022. podneta je prijava kojom se muškarac tereti za silovanje deteta mlađeg od 15 godina u njegovom domu 2020. godine. Slučaj je prosleđen lokalnom tužiocu, ali je odbačen 2024. zbog nedostatka dokaza.

U trećem slučaju, 22. avgusta 2025. godine, majka devojčice rođene 2014. optužila ga je za silovanje njenog deteta u periodu između septembra 2024. i maja 2025. godine u njegovoj kući.

Prijava je prvo obrađena u obližnjem Tuluzu, a zatim prosleđena kancelariji lokalnog tužioca, koja je u januaru zatražila policijsku istragu. Međutim, policija ga još nije ispitala u trenutku kada je 11-godišnja Lihana nestala.

- Istraga je još bila u toku kada je Lihana nestala - izjavila je tužiteljka Mejer.

Dodala je da je u sredu podneta još jedna prijava za navodno silovanje maloletnice, ali nije iznela dodatne detalje.

Reakcije vlasti i pozivi na promene

Portparolka francuske vlade Maud Bregeon izrazila je zgroženost novim informacijama.

- Ono što iz dana u dan otkrivamo apsolutno je nepodnošljivo - rekla je za medijske kuće "Europe 1" i "CNews".

- Postavlja se duboko pitanje: kakvu važnost pridajemo iskazima žrtava? Kako se sprovode istrage?

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Lauren Nunjez izjavio je u sredu u parlamentu da je od Ministarstva pravde zatražio istragu o postupanju u navedenim slučajevima.

An-Sesil Melfert iz aktivističke organizacije "Women's Foundation" rekla je da su potrebni bolji zakoni za sprečavanje seksualnog nasilja.

- Zgrožena sam i besna - poručila je na Instagram stranici svoje organizacije nakon što je saznala da je osumnjičeni još prošle godine bio optužen za silovanje.