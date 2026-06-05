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- Predali smo pisanu verziju tokom noći, on ju je pročitao, a takođe smo izvestili o različitim reakcijama svetskih lidera - rekao je za Izvestija.

Peskov je odbio da otkrije ličnu reakciju predsednika na pismo.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Rekao je da će se tema na ovaj ili onaj način obraditi na današnjoj plenarnoj sednici SPIEF-a.

Volodimir Zelenski je u otvorenom pismu tražio od Putina da pokrenu direktan bilateralni dijalog i sastanu se na neutralnoj teritoriji, kao što su Švajcarska, Turska ili neka zemlja Bliskog istoka.

Takođe je tražio da i Evropa i Sjedinjene Države učestvuju u pregovorima.

On je ocenio da je rat "lični izbor" ruskog predsednika i poručio da Ukrajina neće odustati od svoje nezavisnosti, kao i da će nastaviti da se brani uz međunarodnu podršku.

- Često čujemo da vam rat odgovara. Naravno, ne kada je u pitanju bezbednost vaše rezidencije u Valdaju ili parada u Moskvi. Vama je dragocen sopstveni život - poručio je Zelenski i dodao da rat ne odgovara ruskom narodu koji kako je naveo, "ne voli ukrajinske dronove i rakete".

Pismo Volodimira Zelenskog Foto: Printskrin

Dodao je i da se Rusima ne sviđa što "ratu nema kraja na vidiku", kao i planirani drugi talas mobilizacije.

- Nećete imati dovoljno novca i političke moći da nastavite da kupujete lojalnost Rusa, kao što ste to radili 26 godina. Učinićemo sve da se svet pobrine za to - upozorio je on.

Zelenski je takođe ponovio spremnost za razmenu ratnih zarobljenika po principu "svi za sve" i povratak deportovane dece i civila, uz poruku da je neophodno definisati budući bezbednosni okvir u regionu.

- Ukrajina predlaže da se rat završi na častan način i uz garancije da neće doći do nove eskalacije... Moramo da utvrdimo kakva će biti budućnost za sve buduće generacije Ukrajinaca i Rusa. Ako lično ne dođete na ideju da je vreme da se ovaj rat okonča, Ukrajina će nastaviti da se bori za svoj opstanak. Imaćemo one koji će nas podržati - poručio je Zelenski i dodao da "svet nije umoran od Ukrajine - ali da "postoji umor od Rusije, čak i među onima u globalnom svetu koji vam pomažu da zaobiđete sankcije i održite svoju ekonomiju na površini.

Vladimir Putin Foto: photoibo / Shutterstock.com

Ocenio da su višedecenijski odnosi dve zemlje u potpunosti promenjeni i da je sada, kako je naveo, dominantna tema sukob i ratna razaranja.

Istakao je da su se pre više od 26 godina, na početku političke karijere Vladimira Putina, u delu ukrajinske javnosti prema njemu gajile simpatije.

- Kada ste vodili Rusiju pre više od 26 godina, mnogi u Ukrajini su imali pozitivan stav prema vama. Tako je bilo. To je već prošlost. Sada apsolutna većina Ukrajinaca pozitivno doživljava činjenicu da su naši dronovi dugog dometa posetili otvaranje vašeg foruma u ​​Sankt Peterburgu, prešavši razdaljinu veću od 1.000 kilometara. Kao što dobro znate, ta razdaljina nije granica naših mogućnosti - istakao je Zelenski.

Kako je ocenio, od razgovora o trgovini i drugim građanskim pitanjima, dva naroda prešla na temu isključivo rata i gubitaka.

Volodimir Zelenski Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

- Skoro polovinu svojih 26 godina na vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine. Šta god da kažete o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš lični izbor - rat bez pravog razloga. Tako će ga istorija pamtiti - dodao je ukrajinski lider.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je da će poslati pismo Moskvi diplomatskim kanalima.

Međutim, trenutno ne postoje zvanični kanali komunikacije između zemalja, pojasnio je Peskov.

Takođe je podsetio da je Putin više puta nudio da se sastane sa Zelenskim u ruskoj prestonici ako želi da razgovara.