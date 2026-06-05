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Francuski borbeni avioni tokom protekle sedmice presreli su 11 ruskih letelica u okviru NATO misije vazdušnog nadzora duž istočnog krila Alijanse, potvrdio je u četvrtak portparol francuskih oružanih snaga, prenosi Euronews.

U izveštaju o francuskim vojnim operacijama, pukovnik Žilijem Verne izjavio je da su francuski avioni "rafali" više puta poletali iz Litvanije kako bi presreli ruske letelice koje su "letele bez planova leta ili radio-veze".

Među presretnutim ruskim avionima bili su transportni avioni kao što su "iljušin" Il-18 i "antonov" An-12, kao i borbeni i izviđački avioni poput "suhoja" Su-24 i "antonov" An-30.

Samo u utorak, francuske snage koje deluju iz vazduhoplovne baze Šiauliai podignute su kako bi presrele šest ruskih aviona koji su delovali u okviru baltičke zone odgovornosti, saopštila je NATO komanda za vazdušne operacije.

Francuske vazduhoplovne posade trenutno su raspoređene u regionu u okviru NATO misije nadzora vazdušnog prostora Baltika. Reč je o četvoromesečnoj rotacionoj misiji čiji je cilj zaštita vazdušnog prostora baltičkih država.

NATOpojačava prisustvo na svom istočnom krilu još od aneksije Krima 2014. godine.

Do presretanja je došlo nakon niza upada bespilotnih letelica u vazdušni prostor Estonije, Letonije i Litvanije tokom poslednjih nedelja. Prošle sedmice ruski dron sa eksplozivom srušio se u gradu Galaci, izazvavši požar na krovu stambene zgrade i povredivši dve osobe.

Moskva je optužila baltičke države da dopuštaju Ukrajini korišćenje njihovog vazdušnog prostora za izvođenje napada na teritoriji Rusije. Vlade baltičkih zemalja odbacile su te optužbe, navodeći da "odlučno odbacuju očiglednu rusku kampanju dezinformacija i lažnih tvrdnji".