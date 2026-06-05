SRUŠIO SE AVION U TURISTIČKOM RAJU! Krenuo da pada pravo na ljude tik posle poletanja, prestravljeni turisti bežali dok su krhotine letele po ulici (VIDEO)
Avion se srušio na prometni put na Tenerifima samo nekoliko trenutaka nakon poletanja, nateravši uspaničene turiste u beg.
Kako se izveštava, letelica je pretrpela otkaz motora, a pilot je pokušao da izvede prinudno sletanje. Avion je velikom brzinom udario o tlo, dok su krhotine letele preko ulice.
Turisti koji borave na jugu Tenerifa ostali su u šoku dok se avion tokom neplaniranog sletanja kretao pravo ka njima.
Udar u svetiljku i drveće spasao pešake
Pilot je uspeo da se prizemlji na ulicu tik izvan odmarališta Amarilla Golf, pre nego što je udario u uličnu svetiljku i drveće, što ga je na kraju potpuno zaustavilo. Silina sletanja izazvala je ozbiljna oštećenja na letelici. Fotografije prikazuju polupani avion sa polomljenim krilima i odvojenim nosem kako stoji usred puta.
Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i zasuli avion i okolni put penom kako bi sprečili paljenje goriva koje je iscurelo nakon udesa.
Svedočenje šokiranih turista
Britanska turistkinja izjavila je da je bila sa svojim partnerom i deverom kada se avion srušio.
- Morali smo da bežimo kako bismo izbegli avion kada je udario u uličnu svetiljku i drveće, što ga je zaustavilo pre nego što je stigao do nas. Užasavam se i da pomislim šta bi se u suprotnom dogodilo - rekla je ona.
Zvanični izveštaj: Sreća u nesreći
Zastrašujuća nesreća dogodila se u četvrtak u 17 časova, a povređenih među prolaznicima nije bilo. I pilot i kopilot su bezbedni, ali su prebačeni u bolnicu radi preventivnih pregleda.
Portparol španske hitne službe izjavio je da su ekipe hitne pomoći pregledale dva putnika koja su sama izašla iz letelice i prevezle ih u bolnicu na posmatranje i dalju procenu, te da se čini da nemaju ozbiljen povrede.
- Vatrogasci su prekrili područje slojem pene kako bi sprečili paljenje goriva prosutog po putu. Nesreća nije pogodila pešake niti druga vozila. Reč je o avionu modelu Reims-Cessna F172M Skyhawk, kojim upravlja škola letenja "Blu Tim Flajt Skul" - zaključio je portparol.
(Kurir.rs/Sun)