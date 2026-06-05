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Avion se srušio na prometni put na Tenerifima samo nekoliko trenutaka nakon poletanja, nateravši uspaničene turiste u beg.

Kako se izveštava, letelica je pretrpela otkaz motora, a pilot je pokušao da izvede prinudno sletanje. Avion je velikom brzinom udario o tlo, dok su krhotine letele preko ulice.

Turisti koji borave na jugu Tenerifa ostali su u šoku dok se avion tokom neplaniranog sletanja kretao pravo ka njima.

Udar u svetiljku i drveće spasao pešake

Pilot je uspeo da se prizemlji na ulicu tik izvan odmarališta Amarilla Golf, pre nego što je udario u uličnu svetiljku i drveće, što ga je na kraju potpuno zaustavilo. Silina sletanja izazvala je ozbiljna oštećenja na letelici. Fotografije prikazuju polupani avion sa polomljenim krilima i odvojenim nosem kako stoji usred puta.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i zasuli avion i okolni put penom kako bi sprečili paljenje goriva koje je iscurelo nakon udesa.

Svedočenje šokiranih turista

Britanska turistkinja izjavila je da je bila sa svojim partnerom i deverom kada se avion srušio.

- Morali smo da bežimo kako bismo izbegli avion kada je udario u uličnu svetiljku i drveće, što ga je zaustavilo pre nego što je stigao do nas. Užasavam se i da pomislim šta bi se u suprotnom dogodilo - rekla je ona.

Zvanični izveštaj: Sreća u nesreći

Zastrašujuća nesreća dogodila se u četvrtak u 17 časova, a povređenih među prolaznicima nije bilo. I pilot i kopilot su bezbedni, ali su prebačeni u bolnicu radi preventivnih pregleda.

Portparol španske hitne službe izjavio je da su ekipe hitne pomoći pregledale dva putnika koja su sama izašla iz letelice i prevezle ih u bolnicu na posmatranje i dalju procenu, te da se čini da nemaju ozbiljen povrede.

- Vatrogasci su prekrili područje slojem pene kako bi sprečili paljenje goriva prosutog po putu. Nesreća nije pogodila pešake niti druga vozila. Reč je o avionu modelu Reims-Cessna F172M Skyhawk, kojim upravlja škola letenja "Blu Tim Flajt Skul" - zaključio je portparol.