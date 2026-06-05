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Potresni snimci prikazuju muškarce obučene u crno kako dolaze ispred kuće novinarke Roksane Berenice Guzman Ramirez u Meksiku. U ranim jutarnjim časovima grupa se može videti kako maljevima razbija ulazna vrata, dok se iz kuće čuju vrisci užasnute rodbine. Dok napadači nasilno upadaju u kuću, čuje se očajnički glas koji ih moli da prestanu.

1/3 Vidi galeriju Obijanje kuće meksičke novinarke Roksane Ramirez Foto: Printscreen/X

Jedan rođak, bez majice, čak se suprotstavio uljezima dok su probijali ulaz. Međutim, odmah se suočio sa cevima pušaka koje su provučene kroz rupu na razbijenim vratima i bile uperene direktno u njega.

Naoružani muškarci potom upadaju u kuću i naređuju prestravljenim članovima porodice da legnu na pod. Nekoliko trenutaka kasnije jedan od maskiranih napadača zgrabio je mobilni telefon kojim je sniman upad, čime je snimak naglo prekinut.

Prema navodima porodice, Roksana je zatim nasilno odvedena iz kuće i prebačena na nepoznatu lokaciju. Otmica se dogodila 2. juna u gradu Nančital, u saveznoj državi Verakruz. Oblast na obali Meksičkog zaliva godinama trpi nasilje narko-kartela.

Roksana je direktorka digitalnog medija "Pulso Informativo del Sureste", koji izveštava o lokalnoj politici, kriminalu i bezbednosnim pitanjima. Nakon nasilnog upada vlasti su potvrdile da je pokrenuta istraga o otmici.

Forenzički stručnjaci i istražitelji rade na identifikaciji odgovornih, ali zvaničnici navode da za sada nije utvrđeno ko stoji iza napada niti šta je bio motiv. Istražitelji takođe još nisu utvrdili da li je otmica povezana sa Roksaninim novinarskim radom.

Lokalni mediji navode da je nedavno objavila tekstove o pritužbama građana da se u tom području prodaju pokvarena jaja, kao i izveštaje o porodici koja je tražila odštetu nakon nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo lokalne samouprave.

Otmica je izazvala zabrinutost među novinarskim udruženjima i organizacijama za slobodu medija širom Meksika. Prema izveštajima, Roksana je već bila prinuđena da napusti Verakruz 2017. godine nakon što je njen suprug ubijen iz vatrenog oružja u Nančitalu.