SIRIJAC SPASAVAO JEVREJE NA PLAŽI, A ONDA NAPAO SOPSTVENOG OCA! Heroj Australije optužen za uhođenje i zastrašivanje! (FOTO)
Ahmed al Ahmed optužen je da je u martu napao sopstvenog oca, prenose australijski mediji, a navodi BBC. Al Ahmed je stekao status heroja nakon što je u decembru prošle godine intervenisao tokom napada na jevrejskom događaju, u kojem je poginulo 15 ljudi, dok je više desetina osoba povređeno.
Snimak masovne pucnjave sa proslave Hanuke prikazuje Al Ahmeda kako oduzima pištolj jednom od napadača. Tom prilikom i sam je više puta pogođen mecima.
Kasnije ga je u bolnici posetio australijski premijer Entoni Albaneze, nazvavši ga "najboljim primerom onoga što naša zemlja predstavlja". U akciji prikupljanja pomoći za njega prikupljeno je više od 2,5 miliona australijskih dolara.
Međutim, 44-godišnjak se sada suočava sa optužbama za nasilje u porodici, kao i za proganjanje i zastrašivanje. On je odbacio sve optužbe. Za australijsku televizijsku mrežu ABC izjavio je da navodi protiv njega "uopšte nisu istiniti".
Ahmed bi trebalo da se 29. juna pojavi pred Lokalnim sudom u Benkstaunu. Napad na plaži Bondi bio je najsmrtonosnija masovna pucnjava u Australiji od 1996. godine. Policija je taj događaj okarakterisala kao teroristički napad usmeren protiv jevrejske zajednice.