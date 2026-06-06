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Ahmed al Ahmed optužen je da je u martu napao sopstvenog oca, prenose australijski mediji, a navodi BBC. Al Ahmed je stekao status heroja nakon što je u decembru prošle godine intervenisao tokom napada na jevrejskom događaju, u kojem je poginulo 15 ljudi, dok je više desetina osoba povređeno.

Snimak masovne pucnjave sa proslave Hanuke prikazuje Al Ahmeda kako oduzima pištolj jednom od napadača. Tom prilikom i sam je više puta pogođen mecima.

1/5 Vidi galeriju Entoni Albaneze u poseti Ahmedu al Ahmedu, heroju sa Bondi biča Foto: Australian Prime Minister Office/Australian Prime Minister Office, X/Printscreen/@hijabnaqvipan

Kasnije ga je u bolnici posetio australijski premijer Entoni Albaneze, nazvavši ga "najboljim primerom onoga što naša zemlja predstavlja". U akciji prikupljanja pomoći za njega prikupljeno je više od 2,5 miliona australijskih dolara.

Međutim, 44-godišnjak se sada suočava sa optužbama za nasilje u porodici, kao i za proganjanje i zastrašivanje. On je odbacio sve optužbe. Za australijsku televizijsku mrežu ABC izjavio je da navodi protiv njega "uopšte nisu istiniti".

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X