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Rusija planira da najmanje polovinu svojih napada dronovima dugog dometa na Ukrajinu izvodi pomoću bespilotnih letelica tipa Šahid. Oni će biti na mlazni pogon, izjavio je vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga general Oleksandr Sirski.

"Neprijatelj neprestano menja taktiku upotrebe bespilotnih letelica, povećava njihov broj i unapređuje njihov kvalitet", naveo je general Sirski i dodao: "Agresor planira da poveća udeo jurišnih dronova sa mlaznim pogonom na 50 odsto".

Ovi dronovi sa turbomlaznim motorima znatno su brži i teže ih je presresti od dronova sa propelerima i delta-krilima, koje Rusija koristi u hiljadama primeraka.

Sirski nije pružio dokaze koji bi potkrepili njegovu procenu ruskih planova, ali je napisao da ova promena "predstavlja nove izazove koji zahtevaju blagovremen odgovor".

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

"Geran-2", ruska verzija iranskog drona kamikaze "Šahid 136", i dalje je najčešće korišćen ruski dron za udare na velikim udaljenostima.

Međutim, Kijev već mesecima očekuje da će Rusija značajno proširiti proizvodnju i upotrebu dronova sa mlaznim pogonom, protiv kojih bi se postojeći ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane mogli teško nositi ukoliko budu korišćeni u velikom broju.

Na primer, "Geran-3" je usko povezan sa modelom "Šahid 238", za koji se navodi da može da leti brzinom većom od 330 kilometara na čas. Za kasniju verziju, "Geran-4", koja ima snažniji motor i kraći nosni deo, ukrajinska obaveštajna služba tvrdi da može da dostiže brzine veće od 480 kilometara na čas.

1/4 Vidi galeriju Geran dron Foto: Printskrin X, Printskrin Youtube

Ukrajinske snage trenutno koriste kombinaciju elektronskog ratovanja, mobilnih grupa naoružanih mitraljezima, presretačkih raketa i presretačkih dronova, malih bespilotnih letelica projektovanih da presretnu i obore dronove tipa "Geran" sudarom u vazduhu.

Ovi kvadkopteri postali su sve značajniji element ukrajinske protivvazdušne odbrane. Sirski je izjavio da su ukrajinske snage tokom maja pomoću presretačkih dronova oborile 3.500 ruskih dronova dugog dometa, uključujući i dronove mamce namenjene odvlačenju pažnje protivvazdušne odbrane.

Maksimalna brzina turbomlaznih "Gerana" mogla bi se pokazati teškom za ukrajinske dronove presretače, koji su često kvadkopteri koji koštaju oko 2.500 do 6.000 dolara po komadu.

Najveća brzina ikada zabeležena za ove tipove dronova je 640 km/h, iako je postignuta kvadkopterom koji leti pravolinijski bez korisnog tereta.

U martu je ukrajinski savetnik za dronove Serhij "Fleš" Beskrestnov upozorio lokalne proizvođače da počnu da razvijaju rešenja za borbu protiv turbomlaznih "Gerana".

"Nema potrebe da postanemo 'sto prvi' proizvođač dronova protiv sadašnjih Šahida. Moramo da radimo za budućnost", rekao je on.