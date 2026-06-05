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U zabavnom parku "Divo ostrvo" u Sankt Peterburgu postavljena je nova atrakcija nazvana "Orešnik", dizajnirana u bojama ruske zastave, objavljeno je na zvaničnom sajtu parka.

Prema navodima uprave parka, posetioci mogu da iskuse simulaciju "uzdizanja u kosmos" i dožive osećaj sličan onom koji imaju kosmonauti tokom leta, prenose Vedomosti.

Atrakcija funkcioniše tako što se kabina podiže na veliku visinu, gde počinje da se okreće i pruža panoramski pogled na park, nakon čega sledi slobodan pad. Reč je o jednom od najnovijih sadržaja u parku, koji je već privukao pažnju posetilaca zbog svog izgleda i naziva.

Cena jedne vožnje iznosi 500 rubalja, odnosno oko šest evra.

Posebnu pažnju javnosti izazvalo je ime atrakcije, budući da je "Orešnik" ujedno naziv ruske hipersonične balističke rakete srednjeg dometa. Prema navodima ruskih vlasti, taj raketni sistem može da nosi nuklearne ili konvencionalne bojeve glave.

Rusija je prvi put javno govorila o upotrebi sistema "Orešnik" u novembru 2024. godine nakon napada na Dnjepar, dok su ruski zvaničnici saopštili da je raketa korišćena i tokom vojnih operacija u maju 2026. godine.