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Izrael planira da otvori ambasadu u Sloveniji, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Gideon Sar, što je znak otopljavanja odnosa otkako je nova vlada desnog centra preuzela vlast u Ljubljani.

Vlada premijera Janeza Janše će verovatno preokrenuti pravac spoljne politike koji je nametnuo njegov prethodnik, socijalni liberal Robert Golob. Podsetimo se da je prethodna vlada priznala palestinsku državu i zabranila ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu.

Slovenačka televizija je takođe odbila da učestvuje na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Evrovizije i nije ga emitovala, upravo zbog učešća Izraela.

Janez Janša, predsednik slovenačke stranke SDS i bivši premijer Foto: Denes Erdos/AP, EPA/IGOR KUPLJENIK

„Nakon godina neprijateljstva prethodne vlade, sada imamo priliku da obnovimo, ojačamo i produbimo istinsko partnerstvo“, objavio je Sar na platformi X.

Kao odgovor, Janez Janša je rekao "Dobrodošli u Ljubljanu" i da se raduje novoj eri.

Otvaranjem prvog takvog predstavništva u Sloveniji, Izrael dobija još jedno uporište unutar Evropske unije i NATO-a.

(Kurir.rs/Indeks)

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