IZRAEL OTVARA AMBASADU U OVOJ DRŽAVI BLIZU SRBIJE: Prethodna vlada zabranila ulazak Netanjahuu, novi premijer poručio: "Dobrodošli"
Izrael planira da otvori ambasadu u Sloveniji, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Gideon Sar, što je znak otopljavanja odnosa otkako je nova vlada desnog centra preuzela vlast u Ljubljani.
Vlada premijera Janeza Janše će verovatno preokrenuti pravac spoljne politike koji je nametnuo njegov prethodnik, socijalni liberal Robert Golob. Podsetimo se da je prethodna vlada priznala palestinsku državu i zabranila ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu.
Slovenačka televizija je takođe odbila da učestvuje na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Evrovizije i nije ga emitovala, upravo zbog učešća Izraela.
„Nakon godina neprijateljstva prethodne vlade, sada imamo priliku da obnovimo, ojačamo i produbimo istinsko partnerstvo“, objavio je Sar na platformi X.
Kao odgovor, Janez Janša je rekao "Dobrodošli u Ljubljanu" i da se raduje novoj eri.
Otvaranjem prvog takvog predstavništva u Sloveniji, Izrael dobija još jedno uporište unutar Evropske unije i NATO-a.
(Kurir.rs/Indeks)