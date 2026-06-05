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Učesnici diskusije o "civilizacijskim pretnjama sa kojima se suočava Rusija" nisu marginalni ratni blogeri, već istaknuti konzervativci bliski Vladimiru Putinu, uključujući Konstantina Malofejeva, osnivača TV kanala Cargrad, Georgija Filimonova, guvernera Vologodske oblasti i filozofa Aleksandra Dugina.

Oni su predstavili viziju potencijalnog "puta spasenja" u kojem je najpozitivniji scenario za Ruse neposredna upotreba nuklearnog oružja.

- Ovo je naučni izveštaj koji je pripremila grupa stručnjaka - započeo je svoj govor Konstantin Malofejev, objašnjavajući da su inicijatori bili on sam, Aleksandar Dugin i bivši obaveštajni oficir Andrej Bezrukov.

Konstantin Malofejev Foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Međutim, doprinos radu dali su i drugi uticajni zvaničnici Kremlja, uključujući Aleksandra Galušku, zamenika sekretara Javne komore Ruske Federacije, i Alekseja Komisarova, rektora Predsedničke akademije (RANHEGA).

Pet oblasti

Izveštaj je zaključio da se put Rusije ka mirnoj budućnosti 2050. godine suočava sa pretnjama koje se mogu podeliti u pet oblasti: geopolitika, ideologija, demografija, ekonomija i tehnologija. Sve ove pretnje nadvijaju se nad Rusijom od početka 21. veka, iako se njihova relevantnost menjala tokom vremena.

Da bi sproveli najbolji mogući scenario Malofejev i ostali autori izveštaja predlažu listu od deset "najboljih akcija" za ruske vlasti. To uključuje "dezapadnjačenje Rusije", legalizaciju autokratije, promociju kulta porodice, depopulaciju urbanih područja i novi Ustav koji bi sve ovo zvanično učvrstio.

Kako je objavio moskovski dnevnik Komersant, autori su identifikovali tri scenarija za Rusiju u narednim decenijama. Prvi je "inercijalni" i podrazumeva da će 2036. godine sukob sa Ukrajinom biti zamrznut i bez uslova za brzu pobedu, a nova trka u naoružanju će se nastaviti.

Aleksandar Dugin Foto: Profimedia

Godine 2050. dominiraće američka ili kineska hegemonija, NATO će se raspasti, a postojaće sve veća pretnja uništenja Rusije u ratu.

Sledeći je "loš", što znači da će Rusija 2036. doživeti poraz u ratu sa Ukrajinom. Ukrajina će biti članica NATO-a, ratovi u Južnoj Osetiji i Pridnjestrovlju će se nastaviti, a Rusija će se boriti da očuva svoj regionalni suverenitet, barem u skraćenom obliku. U tom slučaju, 2050. godine sledi "kolonizacija" Rusije, potpuno uništenje njenog suvereniteta i unipolarnog sveta i stvaranje vojnog bloka zasnovanog na Evropskoj uniji.

"Dobar scenario"

Poslednji scenario je „dobar“ i 2036. godine uključuje: upotrebu nuklearnog oružja, raspad Evropske unije, okupaciju Kijeva i Odese, potpuno potčinjavanje Ukrajine - ili njenu aneksiju, ili njeno pretvaranje u tampon državu, ili stvaranje "nove istočnoslovenske države" na njenoj teritoriji. A 2050. godine, Rusija obezbeđuje "globalnu bezbednost i pravdu", formira svoj makroregion u Evroaziji i "trojstvo ruskog naroda".

Kremlj Foto: Shutterstock

Nakon toga, Malofejev je dao reč Georgiju Filimonovu, koji je zaključio da je Specijalna vojna operacija, odnosno rat u Ukrajini, "bio veoma korisan u buđenju pravde i otključavanju uspavanog potencijala Rusa“.

Pored predloga o nuklearnom ratu, bilo je i drugih zanimljivih ideja. Na primer, Andrej Bezrukov, bivši ruski obaveštajni agent u Vašingtonu, predložio je da Rusija pokaže da je spremna za biološko ratovanje.

- Moramo prestati da budemo fini. Mnogo, mnogo crvenih linija o kojima smo razgovarali ostaje na papiru. Ali čak i bez nuklearnog rata, zapravo imamo ogroman raspon mogućnosti - rekao je Bezrukov, a zatim je ušao u detalje.

- Uzmimo samo činjenicu da je cela Zapadna Evropa sada zavisna od uvoza gasa. Da li znate šta je eksplozija cisterne za gas? To je ekvivalent - ako se pravilno detonira - maloj nuklearnoj eksploziji. To bi trebalo da shvate u Evropi. A to znači da neko treba da im kaže da se ovo može dogoditi - predložio je Bezrukov.

Sve se završilo pojavom najpoznatijeg filozofa Kremlja, Aleksandra Dugina, koji je okupljenoj publici otkrio da vlasti u Rusiji već sprovode neke od predloga koje su iznele njegove kolege.

- Samo treba da budu smeliji - zaključio je Dugin.