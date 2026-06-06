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Ukrajina je saopštila da je iz ruskog zarobljeništva vraćeno 185 vojnika i jedan civil u novoj razmeni zarobljenika.

Prema ukrajinskim zvaničnicima, većina oslobođenih bila je u zatočeništvu od 2022. godine, a među njima su i učesnici odbrane Mariupolja i borbi na više frontova širom zemlje.

U grupi su pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, Nacionalne garde, granične službe i drugih jedinica, uključujući mornaricu, vazdušno-desantne i specijalne snage. Neki od njih učestvovali su i u odbrani čeličane Azovstalj tokom opsade Mariupolja.

1/4 Vidi galeriju Iz ruskog zarobljeništva vraćeno 185 ukrajinskih vojnika Foto: Telegram/Zelensky

Ukrajinski ombudsman Dmitro Lubinec naveo je da su među oslobođenima i pripadnici Azovske brigade, kao i da su neki ratni zarobljenici iz istih porodica, uključujući slučaj oca i sina koji su zarobljeni 2022. godine u razmaku od jednog dana. Najmlađi oslobođeni ima 27, a najstariji 62 godine.

Predsednik Volodimir Zelenski poručio je da je povratak ukrajinskih državljana iz zarobljeništva jedan od ključnih prioriteta države i zahvalio međunarodnim partnerima, posebno Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na pomoći u organizaciji razmene.

Svi oslobođeni prolaze lekarske preglede, rehabilitaciju i programe oporavka nakon dugog zatočeništva, a vlasti navode da će im biti obezbeđena i dodatna podrška za reintegraciju u društvo.