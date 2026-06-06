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Japanski mediji su u petak objavili da je veoma inteligentan medved u Japanu napravio neverovatan beg nakon što je napao četiri osobe u gradu Fukušimi.

Medved se od napada skrivao u elektrani u Fukušimi, a lovci i službe hitne pomoći proveli su više od 24 sata pokušavajući da ga uhvate koristeći zamke, pa čak i elektrošoker, navodi se u izveštajima.

Službe hitne pomoći su kasnije pronašle pištolj, koji je navodno još uvek sadržao sedativ. Nije bilo jasno da li je uređaj bio neispravan ili je medved uspeo brzo da otrese pištolj.

U jednom trenutku, medved je otvorio slavinu i pio iz nje, pokazao je snimak. Na kraju je otvorio prozor i pobegao tokom noći.

Napadi medveda u porastu

Nakon uspešnog bekstva kroz prozor, grad je otkazao lov u elektrani. Gradonačelnik Fukušime Juki Baba pozvao je javnost da ostane oprezna.

Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, 13 ljudi je ubijeno u napadima medveda širom zemlje 2025. godine, što je rekordan broj.

Povećanje broja opasnih susreta medveda i ljudi poslednjih godina delimično se pripisuje napuštanju poljoprivrednog zemljišta i depopulaciji ruralnih područja kao rezultat starenja i smanjenja populacije.

Još jedan razlog je taj što životinje ne pronalaze dovoljno hrane u planinskim šumama. Vladini podaci procenjuju da u regionu Tohoku, koji uključuje Fukušimu, živi više od 19.000 crnih medveda.