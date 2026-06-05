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Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici naređeno je da se sklone u svoje letelice i pripreme za moguću evakuaciju dok ruska posada pokušava da popravi sve veće curenje vazduha u svom delu orbitalne laboratorije, saopštila je NASA.

Četiri astronauta iz NASA-ine misije Crew-12 na stanici - dva američka astronauta, jedan francuski astronaut i jedan ruski kosmonaut - dobili su naređenja od NASA-ine kontrole misije u petak u 9:04 časova po istočnom vremenu (14:00 časova po britanskom vremenu) da uđu u svoju letelicu Crew Dragon pričvršćenu za stanicu i obuku svemirska odela u slučaju da curenje vazduha zahteva hitnu evakuaciju, rekao je zvaničnik NASA-e.

Međunarodna svemirska stanica Foto: Courtesy of NASA/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

NASA i ruska svemirska agencija Roskosmos, dva glavna operatera stanice, mesecima su raspravljali o uzroku i potencijalnim rešenjima malih curenja vazduha na ruskom servisnom modulu Zvezda, ključnoj strukturi laboratorije veličine fudbalskog terena.

Curenja vazduha su poslednjih meseci bila relativno mala. Ali u ponedeljak je problem eskalirao sa pola kilograma vazduha dnevno na dva kilograma, rekao je visoki zvaničnik NASA-e za Rojters pod uslovom anonimnosti.

Roskosmos je objavio da je prva pukotina na Međunarodnoj svemirskoj stanici popravljena i zapečaćena. U saopštenju koje je prenela novinska agencija Interfaks, navodi se da se prelazi na drugu pukotinu, gde su otkrivena curenja. Takođe je navedeno da nema rizika za posadu ili sisteme MSS.