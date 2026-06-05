DRAMA U MEĐUNARODNOJ SVEMIRSKOJ STANICI! Hitno naređenje NASA: "Astronauti, spremite se za evakuaciju"
Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici naređeno je da se sklone u svoje letelice i pripreme za moguću evakuaciju dok ruska posada pokušava da popravi sve veće curenje vazduha u svom delu orbitalne laboratorije, saopštila je NASA.
Četiri astronauta iz NASA-ine misije Crew-12 na stanici - dva američka astronauta, jedan francuski astronaut i jedan ruski kosmonaut - dobili su naređenja od NASA-ine kontrole misije u petak u 9:04 časova po istočnom vremenu (14:00 časova po britanskom vremenu) da uđu u svoju letelicu Crew Dragon pričvršćenu za stanicu i obuku svemirska odela u slučaju da curenje vazduha zahteva hitnu evakuaciju, rekao je zvaničnik NASA-e.
NASA i ruska svemirska agencija Roskosmos, dva glavna operatera stanice, mesecima su raspravljali o uzroku i potencijalnim rešenjima malih curenja vazduha na ruskom servisnom modulu Zvezda, ključnoj strukturi laboratorije veličine fudbalskog terena.
Curenja vazduha su poslednjih meseci bila relativno mala. Ali u ponedeljak je problem eskalirao sa pola kilograma vazduha dnevno na dva kilograma, rekao je visoki zvaničnik NASA-e za Rojters pod uslovom anonimnosti.
Roskosmos je objavio da je prva pukotina na Međunarodnoj svemirskoj stanici popravljena i zapečaćena. U saopštenju koje je prenela novinska agencija Interfaks, navodi se da se prelazi na drugu pukotinu, gde su otkrivena curenja. Takođe je navedeno da nema rizika za posadu ili sisteme MSS.
NASA je odmah objavila da su popravke obustavljene jer su potrebna "dodatna merenja i podaci". Astronautima je rečeno da mogu da napuste sklonište, prema rečima portparolke Betani Stivens.
(Kurir.rs/Gardijan)