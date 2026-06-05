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Viralni snimak na kome se čini da američki predsednik Donald Tramp sedi zatvorenih očiju i drema izazvao je burnu reakciju Bele kuće na društvenim mrežama, izveštava Dejli Bist.

Tokom događaja u Ovalnom kabinetu namenjenog promociji uglja, snimci Trampa koji izgleda kao da drema postali su viralni na društvenim mrežama. Jedna objava, koja je prikupila više od 4 miliona pregleda, tvrdi da je Tramp "potpuno spavao" i ironično se pita koliko će vremena trebati Beloj kući da tvrdi da je samo "treptao".

Bela kuća je oštro reagovala. Nalog za brzi odgovor je rekao:

"Njegove oči su bukvalno otvorene na snimku koji ste objavili, glupi idioti".

Portparol Bele kuće Dejvis Ingl takođe je odbacio optužbe:

"Predsednik Tramp je najpametniji, najpristupačniji i najenergičniji predsednik u američkoj istoriji".

"Dok poremećeni i neuspešni Dejli Bist promoviše neosnovane teorije zavere preko svojih bezvrednih, njuškajućih novinara, predsednik Tramp radi danonoćno kako bi našu zemlju učinio većom nego ikad".

Debata se prebacila i na Kongres, gde je predstavnik Ted Liju suočio državnog sekretara Marka Rubija sa video snimcima za koje je tvrdio da prikazuju Trampa kako drema tokom sastanaka i javnih događaja.

- Nikada ga nisam video kako spava. U stvari, taj čovek nikada ne spava - odgovorio je Rubio.

Takođe je rekao da ga Tramp redovno zove u 2 ili 5 ujutru i da ima više energije nego ljudi decenijama mlađi od njega.

Liju je odbrusio: "Upravo sam vam pokazao tri snimka na kojima spava".

Kasnije je ponovo komentarisao Trampove snimke: "Američki narod veruje svojim očima. Novembar dolazi".

Administracija je poslednjih nedelja pokušavala da umanji spekulacije o zdravstvenom stanju predsednika Donalda Trampa nakon što su se pojavili snimci na kojima deluje kao da spava tokom javnih događaja.

Dodatne sumnje izazvale su modrice na njegovim rukama, otečeni zglobovi i česte posete vojnoj bolnici „Volter Rid“. Tramp je odbacio navode o zdravstvenim problemima, tvrdeći da su preuveličani i našalivši se da su sastanci kabineta "dosadni kao vrag".