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Finska policija saopštila je danas da su četiri osobe osumnjičene u vezi sa oštećenjem dva podvodna telekomunikaciona kabla u Baltičkom moru, pošto je istraga završena i predmet prosleđen tužilaštvu na dalje odlučivanje o mogućim optužnicama.

Prema policijskom saopštenju, istraga se odnosila na sumnje na izvršenje dela teško oštećenje tuđe stvari, pokušaj teškog oštećenja tuđe stvari i teško ometanje telekomunikacija, preneo je Rojters.

Finske vlasti su zaplenile teretni brod Fitburg 31. decembra dok je plovio iz Rusije ka Izraelu, zbog sumnje da je povezan sa oštećenjem kablova koji povezuju Helsinki sa Estonijom preko Finskog zaliva.

Policija je navela da su među osumnjičenima tri osobe i dalje pod zabranom putovanja, dok se čeka odluka tužilaštva o eventualnom podizanju optužnica.

Zbog učestalih prekida podvodnih kablova, energetskih i komunikacionih veza, region Baltičkog mora je pod pojačanim bezbednosnim nadzorom, a NATO je u međuvremenu povećao svoje prisustvo u oblasti pomorskim patrolama, avionima i dronovima.