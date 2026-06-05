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Najmanje 49 ljudi je preminulo od žeđi u Sahari pošto se kamion kojim su putovali iz Malija u Niger pokvario, saopštile su lokalne vlasti.

Putnici, svi nigerijski državljani, vraćali su se kućama kada se kamion zagubio i kasnije pokvario u udaljenom području blizu granice Malija i Alžira, navodi se u saopštenju guvernera regiona Agadez, prenosi Rojters.

"Zaglavljeni bez vode i nesposobni da poprave vozilo, putnici su se našli zarobljeni u neprijateljskom okruženju gde ekstremne temperature i nedostatak punktova za snabdevanje čine preživljavanje izuzetno teškim", navodi se u saopštenju.

Dva muškarca pešice su prešla desetine kilometara kako bi stigla do najbližeg grada i obavestila vlasti o incidentu.

Tela 49 ljudi pronađena su ispod kamiona i u okolini, a spasioci su žrtve sahranili u masovnim grobnicama iskopanim na licu mesta.

Spasioci su takođe pružili pomoć drugom kamionu sa više od 60 putnika koji je bio zaglavljen tri dana nakon što mu je otkazala baterija.

Mnogi mladi Nigerijci putuju u Mali radi posla u rudnicima na malim privatnim lokalitetima, uprkos rizicima od napada militantnih grupa.