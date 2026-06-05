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Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je "ukratko pregledao otvoreno pismo" ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskogu kojem ga je on pozvao na direktne razgovore i istakao da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka.

Putin je tokom plenarne sednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu ocenio da pismo Zelenskog u kojem je predložio sastanak sa Putinom, sadrži "nepristojne elemente" i da ne deluje kao iskrena ponuda za razgovore, prenose RIA Novosti.

"To pismo koje ste upravo pomenuli zaista sadrži elemente grubosti. Šta je to? Da li je to način da se stvore uslovi za lični sastanak i pregovore? Ili stvara okruženje u kojem je uopšte nemoguće održati bilo kakve lične sastanke? Mislim da je ovo drugo", rekao je predsednik Rusije.

Putin je prokomentarisao pažnju koja se u pismu posvećuje njegovim godinama i istakao da "nisu godine bitne, već kompetentnost".

"Prvo, autor pisma je pomenuo moje godine. Pa, šta da kažem? Naravno, svi bi trebalo da razmišljaju o godinama, ali mi se čini da mnoge druge političke ličnosti obavljaju svoje dužnosti u mojim godinama, a neke su i starije od mene. Glavna stvar nisu godine. To je važno. Svakako je važno, ali glavna stvar nisu godine. Glavna stvar je kompetentnost i sposobnost za rad", rekao je Putin.

Jedan od davnih susreta Putina i Zelenskog Foto: Printskrin Youtube

On je istakao da su Rusiji potrebni sporazumi sa dugoročnom istorijskom perspektivom, a ne kratkoročni kraj sukoba i da zbog toga trenutno ne vidi razlog za sastanak sa Zelenskim.

„Ne vidim svrhu sastanka. Jedina svrha za ukrajinsku stranu je da zaustavi napredovanje naših oružanih snaga, to je sve. Potrebni su nam sporazumi ne na šest meseci, ne na tri meseca, već na dugoročnu istorijsku perspektivu. Neka stručnjaci rade, stvore neka rešenja, a onda možemo da se sastanemo“, objasnio je Putin.

Dodao je da nikada nije odbijao sastanak sa Zelenskim.

"Ali sastajati se samo da bismo, kako se kod nas kaže, presipali iz šupljeg u prazno — znam kako to izgleda, već sam to prošao“, kazao je ruski lider.

Kao odgovor na pismo Zelenskog, Putin je pozvao ukrajinskog lidera da se kandiduje na izborima i istakao da ljudi ne treba da se plaše i da izađu na birališta.

"Jer ako držite vlast van ustavnog okvira, to se naziva uzurpacija vlasti, krivično delo. Zato, ne bojte se, izađite na birališta. Savetovao bih svima da urade isto. Pogotovo što su u Ukrajini pričali o skorašnjim izborima, a onda su zaćutali. Nije jasno zašto", rekao je Putin.

Foto: AP/Frank Gunn, AP/Mikhail Metzel, Shutterstock, ISU Galati

Napomenuo je i da poštuje svog američkog kolegu, Donalda Trampa.

"Smatram ga kolegom i poštujem ga. Koliko ja vidim, stav sadašnje američke administracije prema Rusiji je otprilike isti, i imamo lični odnos izgrađen na međusobnom poštovanju", dodao je.

Putin je na pismo Zelenskog odgovorio obraćanjem ruskim vojnicima na frontu, zaključivši rečima „Nastavite da radite, braćo!“ i istakavši da je cela zemlja ponosna na njih.

On je napomenuo da se u ovom slučaju „treba obratiti ne autorima ovog pisma, ne ljubiteljima epistolarnog žanra, već ruskim vojnicima na liniji borbenog kontakta“.

„I zato, obraćajući im se, želim da kažem: drugovi vojnici i mornari, drugovi podoficiri i zastavnici, drugovi oficiri, admirali i generali, cela zemlja vas gleda, cela zemlja je ponosna na vas i nada se vama“, rekao je Putin.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je sinoć otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera.