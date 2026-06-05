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Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„U zamenu, prebačeno je 185 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga“, izvestili su.

Trenutno se nalaze u Belorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se lečiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane.

Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore tokom razmene.

Prethodna razmena zarobljenika održana je 15. maja po formuli 205 za 205.

Kurir.rs/RIA Novosti

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