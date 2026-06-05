Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Trenutno se nalaze u Belorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se lečiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane.