Trenutno se nalaze u Belorusiji, a kad im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo
RUSIJA I UKRAJINA RAZMENILE ZAROBLJENIKE: Moskva i Kijev vratili po 185 boraca
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Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
„U zamenu, prebačeno je 185 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga“, izvestili su.
Trenutno se nalaze u Belorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se lečiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane.
Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore tokom razmene.
Prethodna razmena zarobljenika održana je 15. maja po formuli 205 za 205.
Kurir.rs/RIA Novosti
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