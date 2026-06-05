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Turista iz Bugarske teško je povređen u Rumuniji nakon što ga je napala medvedica u planinskom području.

Georgi Bizev bio je na odmoru prošle srede i vozio se planinskim putem u blizini brane Vidraru, kada je uočio medvedicu sa mladunčetom pored puta. U tom trenutku zaustavio je vozilo, nakon čega je došlo do napada.

1/3 Vidi galeriju Medved napao turistu u Rumuniji, skočio mu na automobil Foto: Screenshot

Prema prvim informacijama, 46-godišnji muškarac navodno je hranio životinje ostacima hrane i počeo da ih fotografiše, kada je medvedica iznenada napala.

Snimci koje je zabeležio prolaznik prikazuju trenutak kada se medvedica zaleće ka prozoru automobila u kojem se nalazio turista.

Na drugom snimku, koji je navodno napravio sam Bizev, vidi se kako životinja šapama udara u vozilo, dok on doziva pomoć.

Prema lokalnim izveštajima, medvedica je pokušala da izvuče muškarca iz automobila, prenosi Daily Mail.

Bizev je zadobio povrede od ugriza na levoj ruci. Naveo je da ga je medvedica grebala i ujedala dok je pokušavao da zaštiti lice i vrat tako što je podigao ruku.

Dodao je da mu je sigurnosni pojas pomogao da izbegne teže povrede, dok su drugi vozači trubili i vikom pokušavali da oteraju životinju.

“Video sam kako je podigla uši i skočila na mene. Pokušala je da me uhvati i izvuče iz automobila“, naveo je turista.

Hitne službe u Rumuniji reagovale su nakon što je Bizev obavestio čuvare na brani Vidraru. Zvaničnici su naveli da je medvedica verovatno reagovala instinktivno, štiteći mladunče.

Deonica puta na kojoj se incident dogodio poznata je kao „medveđi prolaz“, gde turisti često zastaju kako bi posmatrali i hranili divlje životinje.

Bizev je rekao da su susreti sa životinjama u tom području česti i da se na pojedinim stajalištima čak prodaje hrana, ali je priznao da hranjenje medvedice nije bilo ispravno.

“Ušao sam u njen prostor, to je bila greška zbog koje sam platio“, ispričao je.

On se nakon incidenta vratio u Bugarsku radi daljeg lečenja.