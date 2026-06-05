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Mogući mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana zavisi od toga da li će administracija Donalda Trampa pristati da oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine.

Visoki iranski zvaničnik rekao je za CNN u petak da su pregovori zapeli upravo na tom pitanju.

"Pregovori su u ćorsokaku i Tramp mora da prekine taj ćorsokak. Lopta je na Trampovoj strani terena", rekao je Mohsen Rezai, vojni savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, u ekskluzivnom intervjuu za CNN u Teheranu.

Prema njegovim rečima, bez deblokade sredstava nema napretka ka mogućem mirovnom sporazumu između dve zemlje.

Iran je navodno zatražio oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava odmah po potpisivanju privremenog sporazuma sa SAD, a dodatnih 12 milijardi dolara u kasnijoj fazi.

1/12 Vidi galeriju Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

On je upozorio i na moguće posledice ukoliko Sjedinjene Američke Države ponovo posegnu za vojnom akcijom.

Kako je naveo u izjavi za američki medij, SAD bi u tom slučaju "ušle u mračni koridor".

Rezai je upozorio da će Iran "proširiti rat" van Persijskog zaliva ukoliko SAD nastave sukob, potencijalno šireći vojne operacije od Ormuskog moreuza do Indijskog okeana, moreuza Bab el-Mandeb, Crvenog mora i Sredozemnog mora.

"Daćemo drugu dimenziju ratu napadajući druge američke baze koje do sada nismo gađali", rekao je on, dodajući da je "mogućnost rata mala".

Ukoliko pregovori propadnu, Rezai je rekao da je Iran spreman za potencijalnu američku invaziju na svoju teritoriju.

"Tada će svet shvatiti prave iranske sposobnosti, jer je naša kopnena moć višestruko veća od naših raketnih kapaciteta", poručio je on.