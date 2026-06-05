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Austrijski mediji izveštavaju o šokantnom otkriću u Minhendorfu, gradu sa oko 3.000 stanovnika u Donjoj Austriji, gde je prošle nedelje pronađeno raspadajuće telo žene zazidano u porodičnoj kući.

Nakon što je vatrogasna brigada razbila ulazna vrata kuće, psi tragači za leševima odmah su naslutili miris. Prema pisanju Kronen Cajtunga, veruje se da je telo žene, koja bi za nekoliko nedelja proslavila 100. rođendan, tamo godinama, možda i decenijom.

Kurier je saznao iz policijskih izvora da su rođaci žene planirali da je iznenade povodom njenog 100. rođendana i da je pokrenuta istraga nakon što je prijavljen njen nestanak.

Krone izveštava da je, prema rečima svedoka, žena držala brojanicu. Jedan od komšija je rekao da je poznaje, ali da je "nisu dugo videli". Dodao je da je njen sin povremeno dolazio da obavi neke kućne poslove.

Iako sudsko-medicinska obdukcija još uvek nije otkrila nikakve dokaze o zločinu, istražitelji za ubistva iz Kancelarije kriminalističke policije Donje Austrije pozvali su sina žene na razgovor.

Veruje se da je on neko vreme bio u inostranstvu i da bi po povratku mogao da rasvetli slučaj. Za sada postoje naznake o mogućoj prevari sa socijalnom pomoći, jer su penzije redovno isplaćivane.

Istraga je u toku i naložena je obdukcija, potvrdila je u sredu Nina Busek iz Kancelarije javnog tužioca u Beču.

Jezični nalaz podsećao je na sličan slučaj u Salcburgu pre nekoliko dana. Tamo su u trošnoj gostionici pronađena dva raspadnuta tela.