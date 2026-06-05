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Američki novinar koji je živeo i radio u Kini više od decenije izjasnio se krivim na sudu u Aleksandriji, u američkoj saveznooj državi Virdžinijia, da je radio kao ilegalni agent za tu zemlju.

“Tomas Vir Pauken II (50) priznao je da je bio deo zavere za dobijanje osetljivih informacija od vlade Sjedinjenih Američkih Država za račun Kine”, rekao je pomoćnik državnog tužioca SAD za nacionalnu bezbednost, Džon A. Ajzenberg.

Sudski podnesci pokazuju da je Pauken živeo u Kini od 2010. godine i da je tamo radio za nekoliko medijskih organizacija, uključujući CCTV i agenciju Sinhua.

Pauken je radio po uputstvima i pod kontrolom ljudi za koje je znao da rade za Kinu, najmanje od 2019. pa do februara ove godine, navodi se u sudskim dokumentima, preneo je BBC.

Među ljudima sa kojima je Pauken radio bila je osoba identifikovana kao “Keti“, za koju je Ministarstvo pravde SAD navelo da mu je davala “zadatke, uključujući sastanke sa potencijalnim obaveštajnim resursima“.

Foto: Shutterstock

Sudski podnesci pokazuju da je Paukena i “Keti“ predstavio čovek zaposlen kao pisac govora za kineskog predsednika Si Đinpinga tokom trgovinskih ratova između predsednika Donalda Trampa i Kine 2017. godine.

Ministarstvo pravde je saopštilo da je američki novinar primio najmanje 100.000 dolara od “Keti“ za svoj rad.

Pauken je takođe dobio instrukcije da putuje nekoliko puta između 2019. i 2025. godine kako bi se sastao sa ljudima u SAD koji bi mogli da mu pruže informacije koje bi prosledio kineskoj strani.

Pauken je sarađivao sa još dve osobe u Kini, identifikovane kao “Vilijam“ i “Ričard“, koji su američkom novinaru rekli da se izveštaji koje je on podneo za njih šalju u Japan.

Kako se navodi, novinar je takođe prodao grupi ljudi iz Vuhana informacije o Ministarstvu pravde SAD i informacije o tehnologiji.

Oni su takođe zamolili Paukena da ih podrži u pronalaženju stručnjaka koji će im pomoći da se bave sajber špijunažom.

Paukenu je izricanje kazne zakazano za 1. septemar i suočava se sa maksimalnom kaznom od 10 godina zatvora.