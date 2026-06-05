Astronautima naloženo da se pripreme za potencijalnu evakuaciju

Astronautima naloženo da se pripreme za potencijalnu evakuaciju

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Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj staniciamerička svemirska agencija NASA je naredila da se sklone u svoje svemirske letelice i pripreme za potencijalnu evakuaciju u petak, dok ruska posada pokušava da popravi sve ozbiljnije curenje vazduha u svom delu orbitalne laboratorije, saopštila je NASA, a prenosi Rojters.

Astronauti do sada nikada nisu morali da se evakuišu iz MSS. Naređenja "bezbedno nebo" su retka na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Međutim, delovi svemirskog otpada koji rizikuju da se sudare sa stanicom i manje promene u brzini curenja vazduha pokrenuli su ovaj proces poslednjih godina.

U 27-godišnjoj istoriji stanice, astronauti nikada nisu morali da evakuišu MSS.

Roskosmos kaže da nema rizika za posadu

U saopštenju ruske državne svemirske korporacije Roskosmos, koje je objavila novinska agencija Interfaks, navodi se da su stručnjaci MSS otkrili dva curenja kiseonika na Međunarodnoj svemirskoj stanici, ali da nema neposredne pretnje za posadu.

Prvo curenje je brzo zapečaćeno, a trenutno su u toku pripreme za zaptivanje drugog, saopštio je Roskosmos.

NASA kaže da astronauti mogu "da prekinu procedure bezbednog utočišta"

Portparolka NASA Betani Stivens rekla je da je agencija zatražila od astronauta da se vrate planiranim operacijama na MSS nakon što je Roskosmos obustavio svoje napore za strukturnu popravku.

Četvoro astronauta misije Crew-12 na stanici – dva američka astronauta, jedan francuski astronaut i jedan ruski kosmonaut – dobili su naređenje od NASA-ine kontrole misije u ponedeljak u 13.04 po Griniču da uđu u svoju letelicu Crew Dragon, koja je spojena sa stanicom, i obuku svemirska odela u slučaju da curenje vazduha zahteva hitnu evakuaciju, izjavio je zvaničnik NASA.