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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da odgovor ruskog predsednika Vladimira Putina na njegovo otvoreno pismo, u kojem je pozvao na održavanje direktnog sastanka, znači da Rusija ponovo bira rat.

Zelenski je rekao u večernjem obraćanju da Putin "jednostavno ne želi da okonča rat", preneo je Ukrinform.

"Mislim da su mnogi u svetu razočarani ovim odgovorom. On ne želi ništa da promeni i ne želi da prizna da se samo njemu i onima koji crpe novac od njega sviđa njegov rat", naveo je Zelenski.

On je najavio da ukrajinska strana priprema sastanke sa evropskim partnerima koji bi mogli da budu korisni, kao i sa američkom stranom.

"Znamo da Evropljani pripremaju nove korake u podršci Ukrajini", naveo je Zelenaki.

Putin je izjavio danas, komentarišući otvoreno pismo koje mu je uputio Zelenski, da trenutno ne vidi svrhu sastanka sa ukrajinskim liderom.

Zelenski je u četvrtak uputio otvoreno pismo Putinu i predložio direktni sastanak radi okončanja rata.

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Foto: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia, EPA Leszek Szymanski

Ukrajinski predsednik je napomenuo da bi takav sastanak mogao da se održi u trećim zemljama koje su tradicionalno mesta za međunarodne pregovore, a posebno u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svetu.

Istovremeno, Zelenski je naglasio da ne razmatra mogućnost održavanja pregovora u Moskvi ili Kijevu.

Kurir.rs/Ukrinform

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