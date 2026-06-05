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Portparol Kremlja Dmitrij Peskovnajavio je danas nastavak dijaloga između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da odnos Moskve i Vašingtona nije postao komplikovaniji.

Peskov je rekao novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u ​​Sankt Peterburgu (SPIEF) da se dijalog Rusije i SAD odvija preko postojećih kanala, preneo je TASS.

"Za sada je to prvenstveno u vezi sa rešenjem sukoba na Ukrajini, trenutno je na čekanju", naveo je Peskov.

Pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov, izjavio je danas da je u kontaktu sa američkim izaslanicima Stivenom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, kao i da je u toku priprema njihovog dolaska u Rusiju.

Ušakov je rekao novinarima na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu da se njihovo putovanje u Rusiju još priprema.

Kurir.rs/TASS

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