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Potencijalni mirovni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana zavisi od toga da li će Trampova administracija pristati da oslobodi 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine, rekao je danas visoki iranski zvaničnik za CNN, upozoravajući da će SAD „ući u mračni koridor“ ako se sukob nastavi.

U ekskluzivnom intervjuu iz Teherana, Mohsen Rezaei, vojni savetnik vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hamneija, rekao je da su pregovori u zastoju i da predsednik SAD Donald Tramp mora pronaći rešenje.

„Pregovori su u ćorsokaku i gospodin Tramp mora da prekine taj ćorsokak. Lopta je u Trampovom dvorištu“, rekao je Rezaei.

Iran navodno traži oslobađanje 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava odmah po potpisivanju prelaznog sporazuma, a dodatnih 12 milijardi dolara u kasnijoj fazi. Međutim, američki zvaničnici strahuju da bi odmrzavanje sredstava u ovoj fazi moglo da ukloni ključni instrument pritiska na iranski režim.

Tramp je takođe naglasio da svaki sporazum mora biti znatno stroži od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine i da mora izbegavati sve što bi se moglo protumačiti kao predaja „gomile novca“, frazu koju je koristio da kritikuje finansijsku nadoknadu Teheranu tokom Obamine administracije.

Mera za izgradnju poverenja

U retkom intervjuu, Rezaei je ponudio uvid u razmišljanja unutar iranskih krugova moći o posleratnoj viziji zemlje, sudbini Ormuskog moreuza i mogućim potezima Irana u slučaju novog napada.

Njegove izjave imaju posebnu težinu jer je usko povezan sa iranskim bezbednosnim establišmentom i smatra se poverljivim licem sadašnjeg vrhovnog vođe, koji se nije pojavljivao u javnosti otkako je povređen u izraelskom napadu u kojem mu je prvog dana rata poginuo otac.

Rezaei je zahtev za oslobađanje imovine opisao kao meru izgradnje poverenja, napominjući da će potez Trampove administracije otvoriti „novi horizont za budućnost“ Irana i Amerike.

„Ako on (Tramp) želi da postigne dogovor sa Iranom, ovih 24 milijarde dolara je test poverenja koji Iran želi da uspostavi sa Trampom. To je test koji Amerika mora da položi, nakon čega će put biti otvoren. To je naš novac, a ne američki“, rekao je on.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Irana ispraćena na Svetsko prvenstvo u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Upozorenje o širenju sukoba

Rezaei je upozorio da će, ako SAD nastave sukob, Iran „proširiti rat“ izvan Persijskog zaliva, potencijalno proširujući vojne operacije od Ormuskog moreuza do Indijskog okeana, Bab el-Mandebskog moreuza, Crvenog mora i Sredozemnog mora.

„Daćemo ratu drugu dimenziju napadom na druge američke baze, pored onih koje smo već napali“, rekao je on, dodajući, međutim, da je „mogućnost rata mala“.

Na pitanje o zdravlju ajatolaha Hamneija i njegovoj ulozi u donošenju odluka, Rezaei nije odgovorio, već je odbacio mogućnost njegovog sastanka sa Trampom.

„To se neće dogoditi. Trenutno smo u prvoj fazi pregovora, a gospodin Tramp je te pregovore doveo do zastoja. Sastanak se neće održati.“ Tramp je, s druge strane, ove nedelje rekao da se on i Hamnei čini da se „dobro slažu“ i da bi mu bila „čast“ da se sastane sa njim.

Rezaei je ponovio da Iran i Oman imaju suverenitet nad Ormuskim moreuzom, ključnim plovnim putem kojim se pre rata prevozila petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa, i da će njime zajednički upravljati. Izbegao je da zahtev da brodovi prođu nazove putarinom, objašnjavajući da bi Iran naplaćivao „naknadu za održavanje“ jer ne bi morao da snosi troškove samog upravljanja moreuzom.