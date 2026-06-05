Slušaj vest

Američki federalni sudija blokirao je danas administraciju predsednika SAD Donalda Trampa u sprovođenju politike, nastale kao posledice napada na dvoje pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, prema kojoj je imigrantima iz desetina zemalja otežano da dođu u SAD ili da u njoj ostanu.

Politikom, koja je pokrenuta nakon prošlogodišnjeg oružanog napada u kojem je jedna gardistkinja izgubila život, imigrantima iz 39 zemalja iz Afrike, Azije, Latinske Amerike i sa Bliskog istoka "kategorički je zabranjeno", tvrdi se u presudi, da dobiju konačne odluke u pogledu svog azilantskog statusa, radne dozvole, zelene karte i zahteva za državljanstvo.

U presudi u kojoj je žestoko kritikovao američku republikansku vladu, federalni okružni sudija Džon Mek Konel je utvrdio da sporna politika "baca živote nebrojenih imigranata koji žive u SAD u legalni limbo čiji se kraj ne može odrediti".

Mek Konel je takođe kritikovao federalnu Službu za državljanstvo i imigracije (USCIS) da - ignoriše zakon.

"U sprovođenju svoje poslednje imigrantske politike, USCIS daje sebi zakonska i regulatorna ovlašćenja koja ne poseduje, donosi odluke bez razumnih objašnjanja koja mora da pruži, postupa bez obzira na interese aplikanata koje mora da razmotri i opravdava svoje postupke sa pretekstom 'nacionalne bezbednosti' iza kojeg se kriju anti-imigrantski sentimenti, čiji je uticaj na odlučivanje zabranjen", napisao je sudija i dodao: "Sa pravne tačke gledišta, ovo znači da je postupanje USCIC-a suprotno zakonu, da je zasnovano na proizvoljnosti i na kapricu".

Presuda reafirmiše osnovni princip da federalna vlada "ne može da zatvara zakonske imigracione puteve ili da vrši diskriminaciju ljudi na osnovu njihovog porekla", rekla je predsednica i glavni rukovodilac organizacije Demokratija napred Skaj Periman.