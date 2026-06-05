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Ruski predsednik Vladimir Putin primio je bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera u Kremlju, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao novinarima da je razgovor Putina i Šredera bio prijateljski i da je vođen u formatu "jedan na jedan", prenele su RIA Novosti.

Ušakov je dodao da nije upoznat sa konkretnim temama razgovora.

Putin je nedavno rekao da lično želi da Šreder učestvuje u mirovnim pregovorima za Ukrajinu kao predstavnik Evrope.

Putin je izbor prepustio samim Evropljanima, ali je istakao da to mora biti lider kome se veruje, kao i da to ne može da bude neko poznat po antiruskim izjavama.

Nemačka i evropske vlade odbacile su predlog Putina da ih Šreder predstavlja u mogućim budućim pregovorima sa Moskvom.