PUTIN SE SASTAO SA ŠREDEROM U KREMLJU: Razgovor bio prijateljski, vođen u formatu "jedan na jedan"
Ruski predsednik Vladimir Putin primio je bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera u Kremlju, izjavio je danas Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.
Ušakov je rekao novinarima da je razgovor Putina i Šredera bio prijateljski i da je vođen u formatu "jedan na jedan", prenele su RIA Novosti.
Ušakov je dodao da nije upoznat sa konkretnim temama razgovora.
Putin je nedavno rekao da lično želi da Šreder učestvuje u mirovnim pregovorima za Ukrajinu kao predstavnik Evrope.
Putin je izbor prepustio samim Evropljanima, ali je istakao da to mora biti lider kome se veruje, kao i da to ne može da bude neko poznat po antiruskim izjavama.
Nemačka i evropske vlade odbacile su predlog Putina da ih Šreder predstavlja u mogućim budućim pregovorima sa Moskvom.
Kurir.rs/RIA Novosti