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Ukrajinska vojska je tokom noći 6. juna, prema navodima medija, izvela opsežne napade na više ruskih regiona, gađajući brojne ciljeve, uključujući istorijski lučki grad Kronštat u blizini Sankt Peterburga.

Navodni napad dogodio se uoči završnog dana Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, godišnjeg ekonomskog skupa koji se održava u rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, dok rastu zabrinutosti za bezbednost velikih ruskih gradova.

Lokalni stanovnici prijavili su da su videli oblake dima kako se uzdižu iz područja oko Kronštatskog pomorskog zavoda, ruskog vojnog brodogradilišta udaljenog oko 30 kilometara od Sankt Peterburga, preneli su ruski Telegram kanali.

Tačna lokacija udara nije odmah bila poznata. Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dronove kako preleću grad neposredno pre prijavljenog napada.

Najnoviji napad na ovaj region usledio je samo nekoliko dana nakon što su ukrajinske snage u ranim jutarnjim satima 3. juna pogodile Naftni terminal u Sankt Peterburgu u Lenjingradskoj oblasti. Taj napad dogodio se u trenutku kada su zvanice pristizale na Ekonomski forum 2026. godine.

Prijavljeni napadi deo su šire operacije usmerene na više ruskih regiona, pri čemu su mete bili različiti objekti naftne infrastrukture.

Fotografije i video-snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u skladištu nafte u gradu Ust-Labinsk.

Takođe se navodi da je pogođena lučka infrastruktura u Marijupolju, gde se na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi gust crni dim koji se uzdiže iznad luke.

Dim je primećen i iznad objekta u mestu Lebjažje u Lenjingradskoj oblasti, iako cilj napada nije odmah bio poznat.

Tokom noći, više regiona na zapadu Rusije i teritorije pod ruskom kontrolom izdale su upozorenja na vazdušnu opasnost zbog ukrajinskih dronova koji su navodno leteli iznad tih područja.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je iznad Rusije oboreno 376 dronova. Eksplozije su prijavljene iznad Uzlovaje u Tulskoj oblasti i Sevastopolja na Krimu. Aktivnosti protivvazdušne odbrane zabeležene su i u blizini grada Sočija.

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin izjavio je da je najmanje 12 dronova oboreno dok su se približavali ruskoj prestonici. Ukrajinska vojska za sada nije komentarisala napad.

Ukrajina se sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko unutar Rusije, posebno na objekte povezane sa preradom nafte, logistikom i vojnom proizvodnjom, koji imaju važnu ulogu u podršci ruskim ratnim naporima.